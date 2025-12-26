Threads、寶雅社團狂洗版！平價國產乳液靠實力衝上熱銷榜 網友直呼：要改買國貨

Facebook「愛逛寶雅POYA好物分享」社團截圖

隨著氣溫逐漸下降，敏感肌膚在日常保養上的需求也隨之提高。每到冬季，不少消費者會特別留意肌膚乾燥、緊繃等狀況，功效型產品成為許多人日常保養清單中的重要一環。近期，一款來自國產品牌雪芙蘭的潤膚乳液，因產品特色迎合天氣變化令近日銷量狂衝，引發社群平台與實體通路間的討論熱度，從 Threads、臉書社團延伸至寶雅門市架上，成為熱門冬季保養話題之一。

Facebook「愛逛寶雅POYA好物分享」社團截圖

根據社群平台觀察，不少網友分享近日購買後的個人使用經驗，提及對產品價格親民、取得便利以及品牌長期深耕台灣市場的印象感到熟悉與安心。有消費者表示，這款產品作為日常保養品，能夠輕鬆融入每日保養流程，也有人提到在眾多選擇中，願意回購的原因在於整體使用感受與性價比表現。相關討論從「被燒到入手」一路延伸至「主動推薦、囤貨回購」的顧客心得內容不斷出現，帶動產品在社群間的曝光與討論度，也讓銷量在換季期間呈現明顯成長，形成熱賣效應。

雪芙蘭指出，該系列潤膚乳液依不同使用需求推出兩款配方設計，分別設定為日常保濕與乾燥膚況加強型，提供消費者在季節轉換期間作為日常保養選擇。產品設計訴求以保養概念出發，未添加酒精與香味，成分包含神經醯胺、積雪草相關植萃、尿囊素、麥冬根萃取與乳木果油等常見於保養品中的保濕與調理成分，提供肌膚保養時的潤澤使用感受。

圖/雪芙蘭提供

在品質測試方面，產品曾接受經德國 Dermatest 測試，並取得「EXCELLENT」等級評價；另於國內美妝平台所舉辦的產品評測活動中，獲得消費者整體滿意度肯定。上述測試與評測結果，係依相關測試條件與使用者回饋所呈現，實際使用感受仍會因個人膚質、使用方式與環境因素而有所差異。

市場觀察指出，近年來消費者在選擇保養品時，除了關注成分與價格外，也更加重視網友實際使用心得。雪芙蘭作為長期深耕台灣市場的國產品牌，透過實體通路與社群討論的雙重曝光，讓產品在冬季保養需求升溫的時節，從社群話題延燒至通路銷售熱度，持續受到消費者關注，也反映出平價、日常型保養品在市場中的穩定需求。