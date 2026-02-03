Threads 瘋傳「透明玻璃名片」如何製作？Gemini 簡單提示，IG Profile 即變 3D 未來感

Threads 瘋傳「透明玻璃卡片」點樣整？Gemini 簡單指令，IG Profile 即變 3D 未來感

最近 Threads 出現了一些討論度高的貼文，就是將自己的 IG 或 Threads 「門面」（即個人資料），變成一張半透明、極有科技感名片，再放出來「吸 Like」，也將自己社交平台的個資以一個較為有趣的方式呈現出來。究竟如何做到？其實只要用 Gemini 配合以下提示就可以做到。

👉不斷更新｜Nano Banana Pro 玩法結集！食物聖誕樹、四格漫畫風、3D 微縮場景、分層解構圖、書法創作、手繪旅行日記

先將自己 IG 或Threads 的個人資料截圖，再上傳至 Gemini 使用 nano banana 功能並輸入以下提示：

製作一張超寫實風格的透明 Instagram 個人檔案卡 3D 渲染圖，整體設計宛如一張充滿未來感的玻璃身份證，被輕輕夾在兩指之間。卡片為圓角長方形，材質呈現透明光面玻璃或壓克力質感，邊緣帶有粉紅、紫色與橘色漸層的螢光效果，靈感取自 Instagram 經典的色彩調色盤。卡片上需顯示以下個人資料資訊（根據附上的上傳圖片中的人物資料相片），並以現代感十足、極簡風格的無襯線字體進行排版，使整體視覺乾淨、科技感強烈。

想製作 Threads 名片，只需將提示中 Instagram 換成 Threads 便可，顏色也可根據自己的喜好更改，非常簡單，大家試試再分享出去吧！

