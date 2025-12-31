Threads「這功能」太神奇！ 醫也發文許願：台灣人的超大型群組

陳志金認為，Threads簡直是「台灣人的大型群組」。（示意圖／unsplash）

許多台灣人喜歡使用Threads（脆），除了分享生活日常、討論時事外，也有不少人會在上面問問題、發失物招領文。ICU醫師陳志金最近就分享，有些民眾掉了學生證、手錶，都能透過Threads發文找回，讓他忍不住也在Threads上許願，想找回自己的遺失物，沒想到不但引發熱烈迴響，最後還真的找回來，讓他忍不住笑說「老天爺是不是也有在用脆？」

「『脆』是不是台灣人的大型群組？」陳志金近日在臉書粉專上PO文表示，他曾看到有人在埃及撿到的學生證，幾個小時後就有人認領了；也有人上飛機時發現手錶遺留在韓國飯店，最後也找回來了；更有人在進安檢時買了十幾頩香蕉牛奶，覺得丟了可惜，直接號召機場裡的台灣人來分一分了。

陳志金認為，這可能是「倖存者偏差」，意味著「高流量→被找到→更高流量→被看見」，更多的其實是「沒被找到的」，根本不會被看見，但他還是想親自嘗試看看。

陳志金接著在Threads上發文許願，並透露自己26日叫車到醫院時，妻子買給我的「警示燈」掉了，應該是掉在駕駛座下方，雖然這個東西不值錢，但因為是太太買的，讓他在早上走路時更安全，所以不想把她的心意搞丟，「於是就貼文試試，結果貼文有2000多個愛心、8萬次瀏覽！台灣人真的很熱心！還有教我怎麼聯絡司機！」

陳志金說，他30日早上叫車，沒想到遇到同一名司機，他一上車就詢問對方，表示想找自己上次遺落的警示燈，取得對方同意後，也如願找到了警示燈，「司機大哥他是沒在用『脆』，要不然，他應該也會看到……老天爺是不是也有在用『脆』啊！」

貼文曝光後，不少網友紛紛在底下留言，「我有在脆看到貼文，原來是阿金醫師，還好找到了」、「也太巧了，同一個司機，老天爺讓你找到的」、「宇宙顯化的召喚力」、「這個緣份真讓人開心，恭喜阿金醫師順利尋回」、「其實不只是脆，就算臉書的群組也有相當影響力」、「台灣人大多是很熱心的」、「在台灣善良＞不善良的人～所以免驚啦」、「脆的瀏覽次數是個謎，我很想說阿金你的脆一看就知道你是醫生，如果換成普通人掉在路上，根本不會有人理」。

