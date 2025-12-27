Threads「1類訊息」別點開 驚人詐騙手法曝光

生活中心／徐詩詠報導

詐騙集團靠著層出不窮的手段，獲取不法利益，造成不少民眾受害。日前 Threads 上有網友透露，先前在 Threads 上收到一條訊息，並依照指示加入群組，沒想到卻一步步掉入詐騙陷阱，最終被騙走 11 萬元。





內政部警政署165打詐儀錶板揭露一起案件，指出雲林一名男子在社群平台 Threads 上看到一名網友，對方傳訊息要求他加入她的 LINE，並提供一個 Telegram 連結讓他加入群組。加入後，一位暱稱「子萱」的人開始與他聊天，之後「子萱」要求他進行儲值，並介紹他加入另一名 LINE 暱稱為「經理姜薇安」的人。



Threads「1類訊息」別點開！11萬秒被掏空 驚人詐騙手法曝光

該男分享被詐騙過程。（圖／翻攝畫面）「經理姜薇安」要求他操作指定網址，並提供協議書讓他簽署。當時因信任對方，便依照指示購買蘋果禮物卡，並透過網路銀行轉帳以及 ATM 轉帳進行操作。在此期間，確實有出金新台幣 6,000 元。隨著對方要求的金額越來越大，讓該男子逐漸覺得情況不對，開始懷疑這可能是詐騙行為。最後，確認自己已經遭到詐騙，累計損失新台幣 11 萬元，因此前往派出所報案。回想整個過程，他表示自己真的感到又難過又生氣，原本只是想參與網路交易，卻被對方利用信任一步步騙取大筆金錢，讓他非常懊悔，也對這種詐騙手法感到極度憤怒。

