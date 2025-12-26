Threads「1類訊息」別點開！11萬秒被掏空 驚人詐騙手法曝光

生活中心／朱祖儀報導

有網友在Threads上收到訊息，結果被騙11萬。（圖／翻攝自Threads臉書）

社群平台Threads上線之後，受到不少人喜愛，越來越多人在上面發起討論，先前更開啟訊息功能，但可要留意詐騙訊息！一名網友透露，先前在Threads上收到一條訊息，並照著指示加入群組，沒想到卻一步步掉入詐騙陷阱，最終被騙走11萬元。

內政部警政署165打詐儀錶板揭露一起案子，雲林一名男子透露，先前在Threads上收到一名女網友的訊息，要求他加入LINE帳號，接著又提供Telegram連結，讓他加入群組。隨後一名叫「子萱」的女子開始跟他聊天，2人越聊越投緣，女子就要求他儲值，並介紹「經理姜薇安」的LINE帳號給他。

男子隨後照著「經理姜薇安」的指示，先是操作指定網站並簽署協議書，由於他當時太過相信對方，接著又購買了Apple禮物卡，並透過網路銀行、ATM等方式轉帳。之後對方要求的金額越來越大，他才逐漸發現不對勁，驚覺可能遭到詐騙。

男子表示，等他得知自己遭詐騙時，已經損失11萬元，急忙到派出所報案，「回想整個過程，我真的感到又難過又生氣，原本只是想參與網路交易，卻被對方利用信任一步步騙取大筆金錢，讓我非常懊悔，也對這種詐騙手法感到極度憤怒。」

