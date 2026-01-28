��TIA名人講堂��印太戰略前沿的台灣，深具關鍵科技產業、地緣位置與民主價值等優勢。

🎊TIA名人講堂🎉

印太戰略前沿的台灣，深具關鍵科技產業、地緣位置與民主價值等優勢。

面對威權滲透的升高，福爾摩沙的「反滲透」已成為世界學習的典範。

1月31日下午2點🕑

台北地方法院國安專庭法官許凱傑，與你暢談「民主制度韌性與中共威權滲透」✨✨

從「法律戰實務」、「民主的阿基里斯腱」、「中共滲透現狀」到「國安制度展望」，法治如何具有防衛韌性❓

結合國家安全、法理與國際交流，參照比較法學與印太發展的趨勢，民主制度的運作必然在自由、效率與安全間取得平衡，為公民社會與政策討論提供一個理性而永續的思考框架。

許凱傑，台北地院國安專庭法官，台大商研所博士候選人。長期審理間諜、滲透等國家安全相關案件。

曾任紐約大學訪問學者、華府全球台灣研究中心訪問研究員與最高軍事法院教官，更受邀赴美國國會中國委員會進行閉門簡報。

公開揭露中共對台滲透六大手法，從法律實務出發，回應混合戰的國安威脅，致力台灣社會的韌性，守護福爾摩沙的美麗💖

趕快搶位：https://forms.gle/nJaczLbdobBA84UL9

或點選下圖報名✅