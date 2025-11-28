TIA民調》過半民眾認為「台灣整體經濟不佳」！扣分原因「高房價」只排第三

台美關稅談判結果至今尚未出爐，但英國《金融時報》近日搶先揭露，傳出台灣承諾對美投資金額4000億美元（約新台幣12兆元），並將計入台積電擴大對美投資的1650億美元，引發市場擔憂，但貿談判辦公室並未證實，僅表示相關金額為外界揣測，強調會爭取最好的待遇。台灣勵志協會（TIA）最新發布的「台灣情勢調查」中顯示，過半民眾對賴政府的施政表現感到滿意；但同時也有過半民眾，認為台灣整體經濟情況不佳。​

台灣勵志協會發布11月「台灣情勢調查」，針對政府施政、經濟、國防安全及兩岸議題進行全面性民意調查。調查結果顯示，在施政表現上，53%的民眾感到滿意、高於表示不滿意的45.8%。交叉分析顯示，「不滿意」的族群中，以30至59歲、教育程度越高者、傾向國民黨及民眾黨、戶籍縣市在雲林縣、彰化縣、桃園市、屏東縣的民眾占比較高。

政治惡鬥讓人民最不爽 詐騙、物價、司法成扣分原因

至於民眾不滿施政的原因中，以政治惡鬥的51.1%最高，後依序為詐騙問題（42.2%）、物價問題（23.4%）、房價問題（21.4%）、司法問題（20.8%）、兩岸關係（19.0%）。成功大學政治系教授王宏仁分析，雖政治惡鬥與施政表現邏輯上無直接關聯，不滿的民眾有相當程度是針對國會朝野對立、預算爭執等現象，其中就連國民黨傾向者，對政治惡鬥的不滿程度仍然居首，顯示對厭惡當前朝野互動情況的為跨黨派民眾。

廣告 廣告

（台灣勵志協會提供）

經濟議題上，有過半（54%）民眾認為台灣整體經濟情況不佳，高於認為整體情況算好45.9%的；其中不滿的主因包括物價太高（47.7%）、貧富差距過大（30.2%）及房價過高（29.2%）等。王宏仁特別點出，其中「兩岸關係不佳」，在民眾認為經濟不佳的原因中排名相對後段，僅23.6%，這顯示在野黨長期主張執政黨處理兩岸關係不當的說法，並未獲得多數民意支持。

（台灣勵志協會提供）

本次調查由台灣勵志協會委託故鄉市場調查股份有限公司執行，調查期間為2025年11月3日至11月8日，以電腦輔助電話訪問（CATI）方式進行。調查對象為全國各縣市20歲以上民眾，採分層隨機抽樣，住宅電話與手機樣本各600份，共完成1,200份有效樣本。資料依全國20歲以上人口之性別、年齡、教育程度、電話使用類型及縣市進行加權處理。在95%信心水準下，抽樣誤差約為正負2.83個百分點。

更多風傳媒報導

