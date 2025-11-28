TIA民調》6成5台灣人對國防沒信心！中國滲透「這管道」最多，里長招待也上榜

近年兩岸關係緊張，總統賴清德26日在國安會議後記者會中表示，中國對台灣、對印太區域的威脅正在加劇；他並宣布推出8年400億美元（約新台幣1.25兆元）的國防特別預算，以籌建因應未來戰爭型態的關鍵戰力。對此，據台灣勵志協會（TIA）最新發布的「台灣情勢調查」，有高達6成5的民眾，認為台灣國防不足以保護國家安全；另有6成民眾不認為美國會出兵協防台灣。



​台灣勵志協會發布11月「台灣情勢調查」，針對政府施政、經濟、國防安全及兩岸議題進行全面性民意調查。調查結果顯示，在​國防信心方面，65%的民眾認為台灣國防不足以保護國家安全，遠超於認為足夠保護國家安全的33%；認為不夠的原因以軍力不足的37.3%最高，後依序為軍備裝備不足（30.7%）、國際支持度不足（30.4%）。對此，​東吳大學政治系副教授陳方隅表示，這顯示政府在強化國防信心方面仍有努力空間。

（台灣勵志協會提供）

不信美國會協防、認為中國滲透嚴重 占比雙破6成

此外，調查也指出，若兩岸發生軍事衝突，60.9%的民眾不相信美國會派兵協防台、遠高於相信者的36.9%。另外，61.7%的民眾認為中國對台灣的思想滲透嚴重，同樣高於表示不嚴重的36.4%，民眾認為中國思想滲透，最主要表現在社群平台與網路言論的70.1%最高，而後依序是媒體（45.9%）、政黨言論（29.8%），另外，「村里長招待旅遊」比例也達到16%。TIA執行長賴榮偉表示，調查結果顯示，「人民看見了威脅，也看見了努力」，高達6成民眾意識到中國思想滲透的嚴重、7成中生代擔憂國防不足。

（台灣勵志協會提供）

本次調查由台灣勵志協會委託故鄉市場調查股份有限公司執行，調查期間為2025年11月3日至11月8日，以電腦輔助電話訪問（CATI）方式進行。調查對象為全國各縣市20歲以上民眾，採分層隨機抽樣，住宅電話與手機樣本各600份，共完成1,200份有效樣本。資料依全國20歲以上人口之性別、年齡、教育程度、電話使用類型及縣市進行加權處理。在95%信心水準下，抽樣誤差約為正負2.83個百分點。

