Tiara哭爆！King & Prince海外首秀獻台 永瀨廉不想讓灰姑娘回去、高橋海人愛上地瓜球

King & Prince 高橋海人（中）不斷與台視巨猩吉祥物互動，最後還互相四度鞠躬，笑翻大家。

首度在海外合體演出的日本男團「King & Prince」永瀨廉、高橋海人，今（31日）首次出演《2026超級巨星紅白藝能大賞》，永瀨廉兌現了去年來台見面會時的承諾，不僅將成團後的海外首秀獻給台灣，記者會現場更是甜蜜告白不手軟，連選曲都藏著想對粉絲說的暗號。

不想讓灰姑娘回去！永瀨廉深情告白、高橋海人喊「終於見到面」

去年曾以個人身分來台的永瀨廉，坦言當時就很期待能以團體身份登台，如今終於成行，心情相當躍躍欲試。若要選一首歌代表此刻心情，他選擇〈CinderellaGirl〉形容這場相遇，笑稱這是一個「不想讓灰姑娘回去的夜晚」，希望在台北小巨蛋與粉絲共度的時光能一直延續。有趣的是，當他說出歌名時，現場媒體發出驚呼聲，讓他笑說：「這個反應很棒！」

King & Prince為台視紅白獻出團體海外首秀，比臉頰愛心想甜死誰。

而第一次來台的高橋海人則對一切感到新鮮又感動，「我是以旅遊的心情來的」，昨晚已經搶先去逛了夜市，對地瓜球愛不釋手，直呼「非常好吃」。他選擇以〈愛太難〉作為主題曲，並特別引用歌詞中「用一如往常的笑容終於見到面了」這句話，感性表示這份終於能與台灣粉絲見面的喜悅，就是他此刻最想傳達的真心話。

許願當導演來台取景！永瀨廉念念不忘台灣熱情

對於未來的巡演計畫，永瀨廉感性表示，一直都知道台灣有許多Tiara在等他們，真的非常希望能再來親自見大家。去年曾單獨來台的他，也把這份感動分享給高橋海人；剛滿 27歲的他，回想起生日兩天後就在大阪巨蛋開唱，這種與粉絲慶生的珍貴回憶讓他至今難忘。聊到以電影概念打造的新專輯《Re:ERA》，永瀨廉更突發奇想，笑說若有朝一日能當導演，很想在台灣取景，無論是張力十足的夜市還是充滿情感的街景，都非常適合放入鏡頭。

King & Prince知道台灣有很多 Tiara在等待他們，這次將帶來最精彩的表演。

紅白舞台藏驚喜！帥氣與閃亮的「雙面魅力」

為了這次《紅白》，兩人用盡全力準備，高橋海人透露，除了大家熟悉的「閃閃發亮」偶像風，這次還特別準備了更帥氣、更成熟的選曲，想讓大家看到長大後的

King & Prince。永瀨廉也補充：「我們的魅力就是多變，不管是時尚、帥氣還是閃耀，都要透過這次舞台一次呈現給台灣觀眾。」

