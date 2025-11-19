TICS-2025泌尿國際研討會將登場 八國專家齊聚童綜合探究醫學新趨勢

《圖說》TICS-2025泌尿醫學國際研討會，將於11月21、22兩日登場。

【民眾網諸葛志一台中報導】童綜合醫院今年與台灣新創醫療學會、台灣泌尿科醫學會、台灣專科護理師學會、財團法人童傳盛文教基金會、中華民國泌尿腫瘤關懷協會與國立中興大學生命科學院共同主辦TICS-2025泌尿醫學國際研討會，將於11月21、22兩日登場，19日舉辦記者會，除了童綜合醫院童敏哲董事長、研發創新中心歐宴泉院長、泌尿科江長和醫師與護理部曾詩蘋督導等團隊出席外，更邀請了高雄榮民總醫院外科部林子平副部主任、國軍臺中總醫院健康促進與管理中心主任暨門診部廖丞晞主任、直覺公司楊繼盛副總裁暨總經理等貴賓出席。

現場除了介紹TICS-2025泌尿國際研討會的主軸重點外，更由直覺公司楊繼盛副總裁頒贈泌尿達文西SP觀摩中心獎牌給歐宴泉院長，正式對外宣布歐宴泉院長成為率先取得「泌尿科達文西SP手術觀摩中心」指導老師資格的醫師。

童綜合醫院自今年5月23日引進建置完成最新型達文西單孔機械手臂手術系統(SP)的醫療機構後，由歐宴泉院長率先進行達文西單孔攝護腺癌根除手術，全院各部科至今完成共250例手術，歐院長已經成功執行突破50例手術，單一微小切口手術讓更多患者獲得更優質的預後與生活品質。

《圖說》童綜合醫院研發創新中心歐宴泉院長介紹TICS-2025泌尿國際研討會的主軸重點。

TICS-2025泌尿國際研討會聯合主席暨童綜合醫院研發創新中心院長歐宴泉指出，這次研討會是以「GLOBAL CONNECTION」為核心精神，承續TICS-2024的基礎，進一步拓展泌尿醫學的新視野，邀請了來自美國、韓國、日本、新加坡、印度、英國、法國的醫學巨擘，與台灣醫療專家共同交流分享。這次研討會主題是「泌尿醫學新時代：創新·精準·整合」，聚焦泌尿醫學的未來發展方向，深入探討創新技術、精準醫療與跨領域整合，如何改變泌尿疾病診斷與治療的格局。透過匯聚全球頂尖專家與研究者，TICS2025將打造一個國際化的學術平台，推動醫學研究成果的交流與分享，並促進跨國合作，攜手探索泌尿醫學的最新進展與未來挑戰。

這次研討會最重要的環節為進行示範手術，除了童醫院進行達文西SP攝護腺根除手術示範以外，還包括美、日、韓等國的手術經驗交流。也安排演講者將分享泌尿AI、創新泌尿科治療、公共醫療政策未來前景和尖端機器人手術的發展。希望藉由專家的指導與現場觀摩，能夠縮短手術團隊對精密器材處理、高科技連動床使用及手術壓傷預防之學習曲線，以提供更優質的護理照護品質。