TICS-2025泌尿國際研討會 八國專家探究醫學新趨勢

大合照

童綜合醫院研發創新中心歐宴泉院長介紹TICS-2025泌尿國際研討會的主軸重點

歐宴泉院長成為率先取得「泌尿科達文西SP手術觀摩中心」指導老師資格，由直覺公司楊繼盛副總裁頒贈泌尿達文西SP觀摩中心獎牌。

童綜合醫院今年與國立中興大學生命科學院等多個單位共同主辦TICS-2025泌尿醫學國際研討會，將於11/21與11/22兩日登場，研發創新中心歐宴泉院長指出，八個國家醫療專家共同交流分享，主題是「泌尿醫學新時代：創新·精準·整合」，聚焦泌尿醫學的未來發展方向。

童綜合醫院今年與臺灣新創醫療學會、臺灣泌尿科醫學會、臺灣專科護理師學會、財團法人童傳盛文教基金會、中華民國泌尿腫瘤關懷協會與國立中興大學生命科學院共同主辦TICS-2025泌尿醫學國際研討會，研討會將於11/21與11/22兩日登場。

活動現場除了介紹TICS-2025泌尿國際研討會的主軸重點外，更由直覺公司楊繼盛副總裁頒贈泌尿達文西SP觀摩中心獎牌給歐宴泉院長，正式對外宣布歐宴泉院長成為率先取得「泌尿科達文西SP手術觀摩中心」指導老師資格的醫師。

TICS-2025泌尿國際研討會聯合主席暨童綜合醫院研發創新中心院長歐宴泉指出，這次研討會是以「GLOBAL CONNECTION」為核心精神，承續TICS-2024的基礎，進一步拓展泌尿醫學的新視野，邀請了來自美國、韓國、日本、新加坡、印度、英國、法國的醫學巨擘，與臺灣醫療專家共同交流分享。這次研討會主題是「泌尿醫學新時代：創新·精準·整合」，聚焦泌尿醫學的未來發展方向，深入探討創新技術、精準醫療與跨領域整合，如何改變泌尿疾病診斷與治療的格局。

並且研討會中更聚焦討論新世代AI、大數據等醫學科技於現代醫學場域的實踐與整合，以提高病人的治療效果和增加護理服務的便利性。希望透過研討會來促進國際交流，讓專家們集思廣益，交流最新研究進展一同推動泌尿醫學的嶄新篇章。

TICS-2025泌尿國際研討會主席暨童綜合醫院董事長童敏哲表示， TICS國際研討會已經辦理第三屆，儼然成為一個匯聚全球頂尖專家，分享最新研究成果、探討前瞻性議題的重要會議，為未來的研究和臨床實踐開啟新的門戶。研討會以促進全球交流、推動創新技術、強化精準醫療、深化跨域整合、培養新世代人才等為目標。