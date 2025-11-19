TICS-2025泌尿國際研討會 八國專家齊聚探究醫學新趨勢
【記者 廖美雅／台中 報導】童綜合醫院今年與台灣新創醫療學會、台灣泌尿科醫學會、台灣專科護理師學會、財團法人童傳盛文教基金會、中華民國泌尿腫瘤關懷協會與國立中興大學生命科學院共同主辦TICS-2025泌尿醫學國際研討會，研討會將於11/21與11/22兩日登場，提前於今(19)日舉辦「TICS-2025泌尿國際研討會啟動記者會」，除了童綜合醫院董事長童敏哲、研發創新中心院長歐宴泉、泌尿科醫師江長和與護理部督導曾詩蘋等團隊出席外，更邀請了高雄榮民總醫院外科部副部主任林子平、國軍臺中總醫院健康促進與管理中心主任暨門診部主任廖丞晞、直覺公司副總裁暨總經理楊繼盛等來賓出席。
活動現場除了介紹TICS-2025泌尿國際研討會的主軸重點外，更由直覺公司副總裁楊繼盛頒贈泌尿達文西SP觀摩中心獎牌給院長歐宴泉，正式對外宣布歐宴泉院長成為率先取得「泌尿科達文西SP手術觀摩中心」指導老師資格的醫師。
▲院長歐宴泉成為率先取得「泌尿科達文西SP手術觀摩中心」指導老師資格，由直覺公司副總裁楊繼盛頒贈泌尿達文西SP觀摩中心獎牌。
TICS-2025泌尿國際研討會聯合主席歐宴泉指出，此次研討會是以「GLOBAL CONNECTION」為核心精神，承續TICS-2024的基礎，進一步拓展泌尿醫學的新視野，邀請了來自美國、韓國、日本、新加坡、印度、英國、法國的醫學巨擘，與台灣醫療專家共同交流分享。這次研討會主題是「泌尿醫學新時代：創新·精準·整合」，聚焦泌尿醫學的未來發展方向，深入探討創新技術、精準醫療與跨領域整合，如何改變泌尿疾病診斷與治療的格局。透過匯聚全球頂尖專家與研究者，TICS2025將打造一個國際化的學術平台，推動醫學研究成果的交流與分享，並促進跨國合作，攜手探索泌尿醫學的最新進展與未來挑戰。
▲介紹TICS-2025泌尿國際研討會的主軸重點。
另外，這次研討會促成全球翹楚聚首，深入剖析泌尿科相關疾病的新興課題，並關注與其相關的最新醫學技術和治療方法。最重要的環節為進行示範手術，除了童醫院進行達文西SP攝護腺根除手術示範以外，還包括美、日、韓等國的手術經驗交流。也安排演講者將分享泌尿AI、創新泌尿科治療、公共醫療政策未來前景和尖端機器人手術的發展。還有護理方面，為因應達文西機械手臂手術之發展，手術團隊如何學習及獲得相關的專業知識與技能，以確保病人安全；故邀請國內外專家提供國際規範與新知，希望藉由專家的指導與現場觀摩，能夠縮短手術團隊對精密器材處理、高科技連動床使用及手術壓傷預防之學習曲線，以提供更優質的護理照護品質。
研討會中更聚焦討論新世代AI、大數據等醫學科技於現代醫學場域的實踐與整合，以提高病人的治療效果和增加護理服務的便利性。希望透過研討會來促進國際交流，讓專家們集思廣益，交流最新研究進展一同推動泌尿醫學的嶄新篇章。
TICS-2025泌尿國際研討會主席暨童綜合醫院董事長童敏哲表示， TICS國際研討會已經辦理第三屆，儼然成為一個匯聚全球頂尖專家，分享最新研究成果、探討前瞻性議題的重要會議，為未來的研究和臨床實踐開啟新的門戶。研討會以促進全球交流、推動創新技術、強化精準醫療、深化跨域整合、培養新世代人才等為目標。（照片／記者廖美雅翻攝）
