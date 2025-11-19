「TICS-2025泌尿國際研討會」11/21.22登場 專家齊聚童綜合醫院

中部中心／吳璽璸 台中報導

台中梧棲童綜合醫院，攜手八國專家，與台灣新創醫療學會、台灣泌尿科醫學會等，舉辦"TICS-2025泌尿國際研討會"，全球翹楚聚首，深入剖析泌尿科相關疾病的新興課題。

童綜合醫院今年與台灣新創醫療學會、台灣泌尿科醫學會、台灣專科護理師學會、財團法人童傳盛文教基金會、中華民國泌尿腫瘤關懷協會與國立中興大學生命科學院共同主辦TICS-2025泌尿醫學國際研討會，將於21與22兩日登場，會前盛大舉辦啟動儀式。

童綜合醫院總院長童敏哲：「我們就引進一些最近最創新的，全世界比較先進的泌尿醫學，全方位的來開這個會，這個會今年是第4年，我們是希望把一些新的技術帶來台灣，還有跟國際接軌。」第4年舉辦，今年更攜手8個國家的醫學翹楚，共同探討泌尿科相關疾病的新課題。





童綜合醫院自今年5月23日，引進建置完成最新型達文西單孔機械手臂手術系統的醫療機構後，由歐宴泉院長率先進行達文西單孔攝護腺癌根除手術，全院各部科至今完成共250例手術。童綜合醫院研發創新中心院長歐宴泉：「我們這一次的話，第一個就是創新，我們把很多新的想法能帶進來，第二個就是精準，譬如我們現在有海福刀、海神刀，能夠精準治療攝護腺有腫瘤的區塊，另外我們就需要整合。」研討會請了來自美國、韓國、日本、新加坡、印度、英國、法國的醫學巨擘，將打造一個國際化的學術平台，推動醫學研究成果的交流與分享，並促進跨國合作，攜手探索泌尿醫學的最新進展與未來挑戰。





