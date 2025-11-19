TICS-2025泌尿國際研討會 8國專家探究醫學新趨勢

童綜合醫院19日舉辦「TICS─2025泌尿國際研討會啟動記者會」，邀請了來自美國、日本、新加坡、英國、法國的醫學巨擘，與台灣醫療專家共同交流分享。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

童綜合醫院將世界創新之醫療新知與設備引進台灣，期許台灣醫療前輩後進都能一同強化精進自我技術與知能，促使民眾都能獲得國際級最先進的醫療服務，19日舉辦「TICS─2025泌尿國際研討會啟動記者會」，邀請了高雄榮民總醫院外科部副部主任林子平、國軍台中總醫院健康促進與管理中心主任暨門診部主任廖丞晞、直覺公司副總裁暨總經理楊繼盛等出席。

活動現場除了介紹TICS─2025泌尿國際研討會的主軸重點外，更由直覺公司楊繼盛副總裁頒贈泌尿達文西SP觀摩中心獎牌給童綜合醫院研發中心院長歐宴泉，正式對外宣布歐宴泉成為率先取得「泌尿科達文西SP手術觀摩中心」指導老師資格的醫師。

童綜合醫院自今年5月23日引進建置完成最新型達文西單孔機械手臂手術系統(SP)的醫療機構後，由歐宴泉率先進行達文西單孔攝護腺癌根除手術，全院各部科至今完成共250例手術，歐宴泉更成功執行突破50例手術，單一微小切口手術讓更多患者獲得更優質的預後與生活品質。

歐宴泉指出，這次研討會是以「GLOBAL CONNECTION」為核心精神，承續TICS─2024的基礎，進一步拓展泌尿醫學的新視野，邀請了來自美國、韓國、日本、新加坡、印度、英國、法國的醫學巨擘，與台灣醫療專家共同交流分享，深入探討創新技術、精準醫療與跨領域整合，如何改變泌尿疾病診斷與治療的格局。透過匯聚全球頂尖專家與研究者，TICS2025將打造一個國際化的學術平台，並促進跨國合作，攜手探索泌尿醫學的最新進展與未來挑戰。

另外，這次研討會促成全球翹楚聚首，深入剖析泌尿科相關疾病的新興課題，並關注與其相關的最新醫學技術和治療方法，除了童醫院進行達文西SP攝護腺根除手術示範以外，還包括美、日、韓等國的手術經驗交流。也安排演講者將分享泌尿AI、創新泌尿科治療、公共醫療政策未來前景和尖端機器人手術的發展。

TICS─2025泌尿國際研討會主席暨童綜合醫院董事長童敏哲表示，TICS國際研討會已經辦理第3屆，儼然成為一個匯聚全球頂尖專家，分享最新研究成果、探討前瞻性議題的重要會議，為未來的研究和臨床實踐開啟新的門戶。研討會以促進全球交流、推動創新技術、強化精準醫療、深化跨域整合、培養新世代人才等為目標。