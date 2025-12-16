Tiffany、卞耀漢《逆貧大叔》激吻後爆熱戀！傳2026秋天結婚 「秘戀放閃照」粉絲早看出端倪

卞耀漢和Tiffany。（翻攝tiffanyyoungofficial IG）

少女時代Tiffany、實力派演員卞耀漢，日前「以結婚為前提」公開戀情，堪稱是2025年底韓娛最甜蜜的炸彈信息！一個是全球知名的偶像歌手、一個是忠武路獲獎無數的演技派，說是天作之合也不為過。

尤其《日刊體育》還獨家採訪到相關人士，揭露兩位明星將於明年秋天舉行婚禮，更引爆全網熱議是真是假？但只要一想到該時辰距今不過半年而已，又必須在兩人繁忙工作中準備婚禮，的確並非空穴來風。

卞耀漢2月14日公開情侶戒

據報導，Tiffany（36歲）和卞耀漢（39歲）的緣分，始於2024年5月上線的Disney+劇集《逆貧大叔》，劇中飾演情侶的他們，因戲生情，戲外也自然發展為戀人，至今已穩定交往約一年半。

而且這段秘戀，早在今年5月就被Tiffany的死忠粉絲發現，一開始是發現卞耀漢4月29日生日，在IG上傳了好幾張照片，其中一張他的身後酒架鏡子裡，居然出現一個「很眼熟的倒影」，竟是Tiffany正忙著幫卞耀漢拍照。

接著更沒完沒了，粉絲們開始在兩人的IG找尋更多線索，發現他倆早就在不停放閃，戴過情侶戒指、情侶手環、情侶帽等等，甚至那個串珠手環上還出現一部分英文字「FANY」，也就是Tiffany的後四字。

而且卞耀漢今年和去年開的車也不一樣，去年開的是自己的車，今年則是開Tiffany的保時捷，完全逃不過粉絲的火眼金睛。

兩人暗暗放閃的行徑也相當大膽，同時期在無名指戴著情侶對戒上遍大小節目，卞耀漢宣傳電視劇時看得到它，Tiffany去潤娥的VIP試映會、江南永東大路K-Pop演唱會也看得到它，根本沒在藏。

據Tiffany死忠粉絲透露，卞耀漢第一次公開秀出這個情侶戒指，是在今年情人節，兩人甚至在今年3月底同遊美國，連5月少時在美國活動時，卞耀漢都跟著一起去，看來他倆熱戀在成員間已是公開的秘密。

鏡子倒影、情侶戒指、Tiffany手環。（翻攝tiffanyyoungofficial、byunyohan_official IG）

Tiffany「螢幕初吻」獻給他

網友也發現，卞耀漢從以前到現在的理想型，好像一直是Tiffany。

早在他以《未生》爆紅後的2015年，就在電台節目《兩點逃出CultShow》表示，電影《手札情緣》女主角瑞秋麥亞當斯（Rachel McAdams）是自己的理想型，「因為我喜歡笑起來很漂亮的女生，想要遇見懂得愛的女生。」

今年在YouTube節目《Sana的冰箱訪談》又表示：「我的理想型是精力旺盛、愛笑、積極樂觀、相處起來很舒服的人，最基本是要擁有好的能量，彼此合拍，在一起很有趣。」

所有的條件就像是讓Tiffany對號入座，尤其兩人又是同樣的宗教信仰，簡直沒有比Tiffany更適合卞耀漢的了，也難怪兩人在《逆貧大叔》一交手就天雷勾動地火，在劇中的火辣吻戲更是超乎預期的激情、火花四射，完全看不出這是Tiffany獻出的「螢幕初吻」。

拍攝期間Tiffany更多次自稱是卞耀漢的「狂熱粉絲」，形容他「像獨角獸一樣充滿熱情」，甚至自願當他的「英語老師」，在臺詞練習中給予幫助，如此的兩情相悅不愛上才怪。

兩人吻戲熱情如火：（1分36秒處）

兩人公開親筆信宣布交往

由於紙越來越包不住火，連媒體都出現兩人的戀愛新聞，Tiffany和卞耀漢終於在12月13日、前後腳發布親筆信，公開兩人正以結婚為前提交往中，讓許多人驚喜萬分。

Tiffany寫道：

大家好，我是Tiffany Young， 希望大家都能度過溫暖的冬天，以及平安順利的週末，在此我想向一直珍愛的各位，致以最誠摯的問候。 我決定寫下這封信，親自就最近的消息，直接向粉絲們傳達我的心意，我目前正以積極的心態、和一個人以結婚為前提真摯交往中，他是讓我用更正向、充滿希望的眼光看待世界的人，也是給我安定感的人。 雖然還沒有確定具體的日程，但今後若有重要決定，我必定會第一時間告知粉絲們，衷心感謝大家一直以來對我的支持與溫暖守護，這份心意我絕不會忘記且珍藏在心，未來也會在自己的位置上持續努力，用更好的表現回報大家的愛。 謝謝 Tiffany 敬上

至於卞耀漢也在同一天透過IG分享了手寫信內容：

大家好，我是卞耀漢， BanHan（粉絲名稱）家族的各位，最近過得平安嗎？

這個冬天腳步所到之處，都給人一種安靜的氛圍，希望今年冬天對所有BanHan來說，即使在冷冽的空氣中也能感受到加倍的溫暖，也衷心祝願大家連一點點小感冒都不要得，身心舒適安穩。 每當想起一路走來你們給我的那麼多愛，陪我歡喜陪我憂，不禁想低頭默念感謝的話，再次深深感謝大家，如果我有重要消息傳達，最應該先告知的人就是BanHan，因此我決定寫下這封信，也帶著些許不安，擔心這突如其來的消息讓你們受到驚嚇。 我目前正與一位很棒的人交往，也以結婚為前提在思考，雖然目前還沒有任何確定的計畫或日期，但這件事必須先由我親自告訴粉絲們，我遇見了一個摯愛的人——與她一起會讓我想成為更好的人，她的笑容能溫暖我疲憊的心。 我們會讓彼此的笑容成為幸福，我們的悲傷也能健康成熟地討論，而透過這些經歷，我將努力成為能夠傳遞溫暖的伴侶。 BanHan，願你們的每一天都開開心心，願大家在未來道路上都能幸福，而我也會更加努力，帶來讓大家喜歡的作品。 卞耀漢 敬上

兩人的親筆信內容同樣都強調「尚未確定具體婚期」，而卞耀漢經紀公司TEAMHOPE也補充「正在交往的兩人，目前尚未確定任何事項」，看似回應《日刊體育》的報導，但相不相信大家且各自解讀。

Tiffany對卞耀漢的愛早就藏不住了。（翻攝tiffanyyoungofficial IG）

有望成為少時「結婚第一人」

倘若《日刊體育》消息來源正確，那Tiffany將會打破少女時代「全員未婚」的紀錄，成為組合出道18年來第一個結婚的成員！

原本大家都預測，愛情長跑13年的秀英和鄭敬淏會先結婚，沒想到卻被Tiffany「後來居上」，很難想像2026年秋天已成為少時首位人妻的她，在2027年「少女時代出道20週年」巡演時，現場會是怎樣的光景？歌迷是不是都會衝著卞耀漢喊「姐夫」呢？

據悉，Tiffany和卞耀漢的粉絲大多送上祝福，網友更是反應熱烈，認為少時也到了該結婚的年紀，而且兩人分別在歌謠界與忠武路各佔有一席之地，其實挺匹配的。

Tiffany不僅是少時的主唱，近年還跨界音樂劇《芝加哥》和劇集《財閥家的小兒子》《逆貧大叔》，展現多面才華；卞耀漢則憑電影《韓山島海戰》同時斬獲青龍、大鐘、百想大賞「男配角大滿貫」，並因電視劇《未生》《六龍飛天》《陽光先生》《白雪公主非死不可》等作品為眾人熟知。

僅希望兩人在決定這件人生大事之後，繼續閃爍舞台，在未來生活收穫更大的幸福。

