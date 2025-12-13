Tiffany、卞耀漢認愛爆明年結婚！ 起底男友身分「全能有才」曾奪青龍獎

少女時代成員Tiffany與演員卞耀漢熱戀，且稍早男方已透過經紀公司任愛，直言「是以結婚為目標交往」，消息一出令眾人又驚又喜。據傳，兩人將在明年秋天舉辦婚禮，若消息真為屬實，Tiffany將是少女時代首位結婚的成員。

Tiffany與卞耀漢因為合拍影集《逆貧大叔》結緣（圖／翻攝自Tiffany IG）

Tiffany與卞耀漢因為合拍影集《逆貧大叔》結緣，該劇於2023年拍攝，推算兩人至今也已認識超過兩年。對於外傳兩人將在2026年結婚一事，卞耀漢公司表示「尚未有明確時間點」，但雙方都表示，若一但有確定結婚的消息，一定會在第一時間告訴粉絲。

廣告 廣告

Tiffany與卞耀漢傳出將於2026年秋天結婚（圖／翻攝自Tiffany IG）

卞耀漢今年39歲，2014年憑藉韓劇《未生》嶄露頭角，並於2015年首度在戲劇《前女友俱樂部》擔任男主角，後續演出作品包括戲劇《六龍飛天》、《陽光先生》，舞台劇《搖滾芭比》，可說角色駕馭風格百變，同時擁有好歌喉。

卞耀漢（左）以《未生》展露頭角（圖／翻攝自韓網tvN）

卞耀漢的演技同樣備受肯定，曾在2015年以《社交恐懼症》角逐青龍獎最佳新人，並以電影《韓山島海戰》於2022年成功拿下青龍獎最佳男配角獎、大鐘賞，以及2023年的百想藝術大賞「電影部門 男子配角賞」，演技同樣備受肯定，可說是全方位藝人。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導