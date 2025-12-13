Tiffany戀卞耀漢早露餡「鏡中反射她燦笑」 曝一吻定情片段

36歲少女時代成員Tiffany（黃美永，又譯黃美英）去年接拍Disney+電視劇《逆貧大叔》，今(12日)傳出和劇中男演員卞耀漢（又譯卞約漢）穩定交往中，最快明年秋天會完婚，若實現，將成為少女時代中第一位結婚的成員。而網友發現兩人雖然交往期間低調，但卞耀漢曾曬出一張照片，從鏡中倒影可見Tiffany燦笑負責掌鏡，洩漏戀情。

大Tiffany3歲的卞耀漢2011年演出電影《週六勤務》出道，以《未生》引起觀眾矚目，2018年演出《陽光先生》，突出的演技和外貌不輸給男主角李炳憲。而如今傳出和Tiffany交往中，網友也挖出兩人在《逆貧大叔》熱吻的橋段，推測去年兩人一吻定情，外型跟背景都相當匹配。

Tiffany與卞耀漢去年為了《逆貧大叔》宣傳時，就曾互誇彼此很互補，Tiffany說男方很獨特，像「獨角獸」一樣特別又熱情，卞耀漢則說有美國背景的Tiffany是他的英文小老師。對於兩人的婚訊，卞耀漢所屬的經紀公司「TEAMHOPE」表示，兩人是以結婚為前提交往，婚禮日期尚未決定，但如果確定，會第一時間告知粉絲，Tiffany的經紀公司則暫未回應。

而Tiffany過去最有名的前任男友是2PM的Nichkhun，兩人因為都有外籍背景越走越近，但因工作繁忙感情轉淡，公開戀情1年5個月後宣告分手；2016年又傳出Tiffany與嘻哈歌手GARY秘戀，起源是她為了自己的Solo專輯多次到朴宰範公司AOMG開會，因此與對方公司旗下的歌手兼製作人GARY來電，但雙方公司當時第一時間就否認戀情。

