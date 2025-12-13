Tiffany手寫信認愛卞耀漢：給我安全感的人

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓留天團「少女時代」的Tiffany今天(13日)傳出與演員卞耀漢的戀情，男方經紀公司率先證實，而Tiffany稍早則透過手寫信向粉絲報告，與對方是以結婚為前提交往，未來若有重要的決定，會親自告訴粉絲。

36歲Tiffany與大3歲的韓國演員卞耀漢因合作Disney+影集《逆貧大叔》譜出戀曲，今天傳出兩人即將在明年秋天完婚的消息。卞耀漢所屬經紀公司Team Hope在上午回應，表示兩人確實以結婚為前提認真交往中，不過關於具體的婚禮日期，一旦做出決定，會在第一時間告訴粉絲。

稍早Tiffany透過IG PO出手寫信，「我現在帶著美好的心意，以結婚為前提與對方認真交往中，是一位以這世上最積極且充滿希望的視角，給我安全感的人。現在還沒有具體的時程，未來如果有重要的決定，我會先向粉絲們報告。」Tiffany感謝一直以來給予她應援的粉絲，總是以最溫暖的方式關注著她，Tiffany強調不會忘記這份心意，並帶著這份心意繼續為大家展現最好的樣貌。

