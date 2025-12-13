Tiffany熱戀卞耀漢早露餡！「激吻畫面被挖」她羞喊：親到嘴腫起來

娛樂中心／綜合報導

Tiffany和卞耀漢熱戀中。（圖／翻攝自IG）

韓國女子天團少女時代成員Tiffany去年（2024）在《逆貧大叔》合作男星卞耀漢，沒想到傳出假戲真做，對此經紀公司證實兩人「以結婚為前提交往」，而兩人之前在劇中激吻的畫面也被翻出，網友紛紛直呼是：「一吻定情」。

綜合韓媒報導，Tiffany今（13日）傳出跟演員卞耀漢熱戀中，還遭爆將在明年秋天結婚，但後續卞耀漢經紀公司雖然否認秋天結婚的傳聞，不過也坦承兩人真的在交往，強調婚禮日期尚未有確定的時間，但未來會第一時間跟粉絲分享喜訊，消息一出立刻引起粉絲熱議。

Tiffany在《逆貧大叔》合作男星卞耀漢，熱吻畫面被說是「一吻定情」。（圖／翻攝自微博）

如今，卞耀漢證實跟Tiffany的戀情，網友也挖出兩人在《逆貧大叔》的激吻畫面，稱讚他們很相配，之前Tiffany也透露螢幕初吻對象就是卞耀漢，表示對方當時留有鬍子，笑說：「吻到嘴巴腫起來」，其實，卞耀漢跟Tiffany低調交往約一年，但有網友發現過去卞耀漢分享日常照時，玻璃倒影早就出賣Tiffany燦笑幫忙拍照的身影。

網友挖出卞耀漢生日照中有Tiffany的身影。（圖／翻攝自IG）

