Tiffany認愛卞耀漢「以結婚為前提交往」零負評背景被挖 網：放心了

記者林汝珊／台北報導

Tiffany認愛卞耀漢。（圖／翻攝自IG）

韓國女團少女時代成員Tiffany 13日大方認愛演員卞耀漢，男方經紀公司也發聲證實兩人「以結婚為前提交往」，而Tiffany更是曝光一封手寫信，甜蜜告白對方給足她安全感。對此，網友紛紛挖出卞耀漢背景，「出道多年零負評」的他，讓不少人對於女神的選擇感到放心。

卞耀漢過往美談被挖出，在拍攝《六龍飛天》期間，有新人演員因壓力過大未能發揮理想表現，卞耀漢主動將責任攬到自己身上，向導演表示是自己沒有帶領好對方；還有網友爆料，卞耀漢曾在機場目擊一名路人身體不適倒地，當下不顧藝人身分，第一時間上前關心並協助通報工作人員，直到對方獲得妥善照顧後，才默默離開現場。

Tiffany在《逆貧大叔》合作男星卞耀漢結緣。（圖／翻攝自微博）

卞耀漢與 Tiffany 因合作《逆貧大叔》結下緣分，從戲劇夥伴逐漸發展為戀人。過去Tiffany也曾談到與卞耀漢的合作，「我原本就是卞耀漢的超級粉絲，但在片場見到他時，他就像獨角獸一樣，是一個非常熱情的人，我也盡可能吸收他的能量並從中學習。」卞耀漢則回應：「蒂芬妮是我的英文老師。在拍攝現場我非常依賴她。」

