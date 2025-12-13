Tiffany認愛卞耀漢 爆明年秋天結婚

少女時代的Tiffany認愛卞耀漢。（翻攝自Tiffany IG）

本報綜合報導

南韓女團少女時代成員Tiffany與演員卞耀漢爆出熱戀中，甚至婚期定在明年秋天，震撼娛樂圈。經紀公司13日證實戀情，表示兩人是以結婚為前提交往。

卞耀漢所屬經紀公司TEAMHOPE表示，卞耀漢與Tiffany正在認真交往，對於媒體報導兩人可能在明年秋季結婚，公司表示尚無具體規劃，但「兩位演員都希望在確定時優先告訴粉絲」。

據韓媒報導，卞耀漢與Tiffany是在去年拍攝Disney+影集「逆貧大叔」時結緣。消息傳出後，粉絲紛紛表示祝福；據了解，兩人在劇中有激烈吻戲，Tiffany接受訪談時對她的「螢幕初吻」吻到嘴巴腫起來，給予高分肯定。

卞耀漢2011年以演員身分出道，曾參演「未生」、「陽光先生」等大熱韓劇；Tiffany在2007年以女團少女時代成員出道，現在作為演員活動，曾參演「財閥家的小兒子」及「逆貧大叔」。