Tiffany首發聲認戀卞耀漢！手寫信回應：以積極的心態交往中

36歲少女時代成員Tiffany（黃美永，又譯黃美英）今(13日)傳出和男演員卞耀漢（又譯卞約漢）穩定交往中，最快明年秋天會結婚，男方公司稍早發聲明承認後。Tiffany今也在IG曬出手寫信回應報導，承認正以積極的心態與一個人以結婚為前提真摯交往中，還沒確定具體婚禮日期，若確定會再告知大家。

Tiffany去年拍攝Disney+電視劇《逆貧大叔》與卞耀漢相識相戀，男方演出過《未生》、陽光先生》，兩人還在《逆貧大叔》中有親吻戲；先前兩人受訪就曾放閃彼此個性很互補，Tiffany形容卞耀漢像獨角獸，卞耀漢則稱Tiffany是他的英文小老師，兩人公開戀情後，網友不僅挖出Tiffany曾出現在卞耀漢的個人照片中，像是在約會，還有許多情侶信物。

Tiffany聲明翻譯：

大家好，我是Tiffany，

首先希望大家都度過溫暖冬天和安全的周末。喜歡這個空間的你們，小心翼翼給你們打個招呼，因為想親自給大家說一下今天報導的內容，所以這樣給大家寫了一封信。

現在的我正以積極的心態和一個人以結婚為前提真摯地交往中，儘管還沒有確定具體日期，但是一旦有了重要的決定，會第一時間給粉絲們傳遞消息。

真心感謝一直以來應援我、用溫暖視線關注我的你們。

會記得你們的真心未來也會在我的位置上以全心努力的樣子報答粉絲們，謝謝

卞耀漢聲明翻譯：

大家好，我是卞約漢。

大家最近都過得平安嗎？

這是一個走到哪裡都讓人感覺沉靜下來的冬天。

希望各位都能在寒冷的空氣中，更加清楚地感受到溫暖的冬日氣息，也請小心別著涼，真心祝願大家無論身體或心靈都能平安安好。

一想到至今為止，你們一路陪伴著我，為我的每段旅程感到喜悅、給予祝福、付出愛與支持，我就不由得低下頭，反覆念著「謝謝」這句話。

再次由衷地感謝大家。

如果有一個最該第一時間知道消息的對象，那一定是粉絲們，因此我寫下了這封信。

對於這突如其來的消息，擔心會讓大家驚訝，心情既小心又緊張。

我正在以結婚為前提，與一位很好的對象持續交往中。

目前還沒有具體確定的時間或計畫，但最重要的是，我一直都很想把這個消息，第一時間親自告訴各位粉絲。

我遇見了一位深愛的人，和她在一起時，會讓我想成為更好的人；只要看到她的笑容，就能立刻讓我那疲憊的心重新變得溫暖。

我們彼此的笑容，成為健康的喜悅；彼此的悲傷，化為成熟而正向的成長。我會努力成為一名，能以更加溫暖的心意傳遞情感的演員。

也祝願各位，多多歡笑，在尚未熟悉的道路上，也能享受幸福的人生。

未來我會比現在更加努力工作，創作出讓各位能夠愉快欣賞的作品。

卞約漢 敬上

