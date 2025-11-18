TIGP國際學程台籍博士畢業去哪了？ 劉書彬：中研院該加強追蹤

中央研究院「台灣國際研究生學程」（Taiwan International Graduate Program）計畫培育了不少跨國人才。（圖／CTWant攝影組）

民眾黨立委劉書彬今（18）日表示，中央研究院主辦的國際研究學程（TIGP）中，除了學程佔比6成的外籍人士回到國際學術機構工作外，另有4成台灣學生修畢後下落未有系統性追蹤，中研院有責任說清楚。

民眾黨立委劉書彬（圖）認為中研院「台灣國際研究生學程」成果要說清楚，有助於中研院與外界溝通。（圖／CTWant攝影組）

全名為「台灣國際研究生學程」（Taiwan International Graduate Program）的TIGP是由中央研究院2002年起與台灣10所頂尖大學合作的學程計畫，他們開辦了13種全英語授課博士班學程，提供全球各地優秀博士生交流平台，還有獎學金及補助研究經費可申請，如果參加研討會也有補助獎金，資源豐厚。

中研院官員介紹，TIGP學程的新生能享有免費中文課程和宿舍，除了國際化激盪外，也能幫助適應台灣生活；此外，學員還可以使用中央研究院的先進研究儀器，而中研院寶貴的研究員資產和合作大學教授也是堅實的指導後盾，學成後除了拿到TIGP證書外，學生也將會獲得合作大學的博士學位，一魚兩吃。

劉書彬對此指出，20多年操作下來，確實有不少外籍學員學成後到世界各地享譽國際的學術研究機構從事教育工作，不過本國籍學生也占了全員約4成，他們學成後去哪了？中研院沒有持續追蹤，這樣審查預算時難有依據，無論是量化統計學員下落或是舉出個案故事，中研院都有責任載明。

中研院長廖俊智則回應，這項學程的國內博士生學成後大多到海外進行進一步的博士後研究，畢竟老「綁在台灣」也是作繭自縛，希望他們獲取珍貴的國際經驗，而這是國際人才養成的一環，難以在短時間量化統計，仍相信這些貢獻將在幾十年後逐步於國際研究中浮現，未來中研院會加強與立院和外界溝通，讓各界了解中研院做了什麼。

中研院長廖俊智（左2）認為，國內博士生學成後常常到海外進行進一步博士後研究，長期下來對學術界想必有不小貢獻。左1為總統賴清德、左3為前中研院長李遠哲、右為教育部長鄭英耀。（圖／黃耀徵攝）

