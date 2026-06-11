TIKO提刻 攜手日本醫療集團發表「光養理論」 男神鳳小岳擔任代言人「像花一樣照顧自己」

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▲（由左至右）潘向前品牌總監、稻見院長、鳳小岳、後藤間修出席日本醫研品牌 TIKO 活動 （圖片提供：TIKO）

【互傳媒／ 記者 陳家珍／台北報導】現代人生活緊湊壓力大，長時間曝曬於 3C 藍光下，加上日夜顛倒的生活節律，儘管市售許多營養補給品甚至醫美可供選擇，但依然常常感到能量不足、退化快速。日本醫研品牌 TIKO 提刻攜手 SUZURAN 鈴蘭醫療集團，在台北 W 飯店正式引進在國際間引發討論的「光養理念（Light Nourishing）」。

▲男神鳳小岳擔任TIKO品牌發光代言人（圖片提供：TIKO）

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此次活動特別邀請日本關西醫療體系權威稻見直邦博士跨海來台，與品牌發光代言人鳳小岳共同現身，深入解析如何透過生理節律調整及精準營養補給，如同光養理論所倡導，協助現代人調整時差，向大自然取回豐沛能量。主辦單位表示，隨著旗下榮獲世界智慧財產權組織（WIPO）大獎及韓國首爾國際發明展金獎肯定的年度新品正式上市，將為台灣消費者開啟接軌國際研究方向的科學。

▲品牌發光代言人鳳小岳現身，深入解析如何透過生理節律調整及精準營養補給 （圖片提供：TIKO）

專利核心技術榮獲國際金獎肯定，發表會中正式亮相的年度代表作「提刻三胜肽光泌賦活飲」（消費者暱稱素顏小光瓶），市場最小分子僅300+道爾頓的專利膠原蛋白搭配日本專利穀泌素，韓國原廠授權正宗三胜肽，憑藉其獨特的光養研究技術，成功斬獲韓國首爾國際發明展金獎，並獲世界智慧財產權組織（WIPO）獎項肯定。品牌指出，該產品研發核心透過補充，讓保養不再只是外在修飾，而是回到「從內在發光」的根本。

日本關西醫療體系權威稻見直邦博士在會中指出：「人體其實是一種受環境驅動的生命系統，很多人不是休息不夠，而是身體早已失去了原本的節律。光養理念是一套整合型方案，提倡『早發光、晚修養』的規律管理：白天重視營養防護，夜晚則透過精準營養分子與規律作息協助調整節律。我們希望引導大眾像養花一樣照顧自己，讓健康管理回歸科學與日常生活本身。」

鈴蘭集團醫研監修後藤先生亦補充表示，健康產品要能被市場信賴，前提是每一步都要回到科學與品質。TIKO 提刻全系列技術皆經過嚴謹的品質控管與檢驗，期盼扮演知識轉譯者的角色，將歐洲與日本前沿的微生態與營養研究成果，轉化為台灣民眾能長期信賴的健康選擇。

身兼多重身份、作息經常日夜顛倒的發光代言人鳳小岳首度公開他如何在高密度工作生活中，重新找回穩定狀態與內在能量。鳳小岳誠懇分享，維持狀態的秘密就是每日緊扣品牌倡導的日間與夜間補給儀式，配合自然節律，像養花一樣照顧自己，展現優雅底氣，讓光從內在誕生。

TIKO 提刻表示，本次與日本醫療集團的深度合作，是推動台灣日常預防保健藍圖的重要里程碑。接下來品牌將持續引進最新的國際健康觀念，未來也將視實際推動情況，進一步規劃多元的生活美學與健康教育方案，協助台灣民眾打造適合自身的飲食與生活模式，建立長期穩健的健康管理網。