TikTok也能追日劇！「豎屏微短劇」爆量成長 企業、自治體搶進行銷新戰場

隨著短影音在全球崛起，日本也出現「豎屏微短劇」熱潮，單集長度多在1至5分鐘之間，方便觀眾利用零碎時間觀看。根據《日經新聞》報導，自2024年前後，短劇在日本逐漸受到關注，從自媒體創作團隊到老牌娛樂大廠都投入市場，甚至電視台也推出短劇專用平台，形成多元化創作生態。

微短劇主要在TikTok、YouTube Shorts、Instagram Reels等平台上播出，不僅讓娛樂時間碎片化，也降低製作成本。短劇題材多元，甚至成為行銷廣告，成為企業打造品牌形象的新方式。

短劇代理公司studio15的代表接受《日經新聞》採訪指出，除了B2C企業，地方政府及行業團體也積極委託製作短劇，如群馬縣官方TikTok帳號「tsulunos」推出的系列短劇，播放量已突破1400萬次，還獲得「TikTok上半年潮流大獎2025」特別獎。現在更是將帳號IP化，延伸出見面會、小說化等多元商業模式。

除了免費短劇，付費短劇也開始興起，採「按集計費」模式，每集價格通常在數十至100日圓左右。短劇平台如「BUMP」及「POPCORN」陸續上線，其中「BUMP」近年製作量近百部作品，幾乎每3天就有新作推出。

電視台也積極跟進，例如富士電視台推出「FOD Short」、TBS製作短劇在BUMP播出，短劇演員陣容也逐漸擴大，出現高預算的精緻短劇，高人氣偶像與實力派演員也參與製作。富士電視台也計畫將FOD Short推向海外，用作品市場反饋優化後續內容。

日本短劇市場正加速海外拓展。「GOKKO俱樂部」的短劇累計至今年9月播放量已突破百億次，並將內容跨足海外市場。BUMP已於2025年3月在全球100個國家上線應用，同時在南韓、美國開始本地化製作。隨著創作者、企業與電視台共同投入，日本短劇正在發展成一種全新媒體產業形態，盈利模式與內容類型日趨成熟。

