TikTok保住美國命脈！字節跳動割肉出售八成資產 換取生存權

「字節跳動」將出售TikTok美國業務八成股權給甲骨文等合資公司。 圖：Gemini 生成／曾郡秋 製

[Newtalk新聞] 為了躲避被美國封殺的危機，TikTok這家短影音巨頭的母公司「字節跳動」已確定放手，將超過八成的美國業務出售給新的合資公司。執行長周受資週四(18)日向內部宣布，已與甲骨文等三大投資方簽署協議，預計1月22日就能完成交易。未來這家新公司將由美國投資人主導，確保演算法與數據安全，讓TikTok得以繼續在美營運。

根據周受資發出的內部備忘錄，字節跳動與甲骨文(Oracle)、銀湖資本(Silver Lake)及MGX達成了具約束力的協議，共同組成名為TikTok USDS的新實體。股權結構方面，新投資人財團將掌握50%的股份，其中上述三家主要投資方各佔15%。原本與字節跳動有關的投資人則持有30.1%的股權，至於字節跳動本身，最終只保留了19.9%的股份，徹底讓出控制權。

周受資強調，這個新的合資企業將擁有獨家權利與權限，負責把關軟體安全、核心演算法以及內容審查機制。為了消除國安疑慮，新公司將由一個7人組成的董事會負責管理，成員以美國人為主，並且必須嚴格遵守保護美國民眾資料的相關條款。這意味著，美國用戶的所有數據與軟體保障，未來都將由這個新實體全權負責。

在這次合作中，甲骨文的角色不僅是投資股東，更被賦予了可信賴安全合作夥伴的重任。備忘錄中指出，涉及敏感性質的美國數據，將全數儲存在甲骨文位於美國境內的雲端運算資料中心。此外，甲骨文還將肩負起稽核與檢驗的職責，負責監督TikTok是否確實遵守雙方議定的國家安全規範。

這場交易案的拍板，宣告了多年來圍繞在國安議題上的攻防戰暫告一段落。最高法院在今年1月曾做出關鍵判決，強制總部設於中國的字節跳動必須拆分TikTok的美國業務，否則就得面臨全面封殺。隨後，美國總統川普(Donald Trump)於9月簽署行政命令，為這項協議開了綠燈，允許TikTok在美繼續生存，而週四公開的交易細節，也與當時9月的協議內容完全吻合。

