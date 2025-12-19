TikTok出售美業務 字節跳動續擁演算法智慧財產權

（中央社台北19日電）短影音平台TikTok今天宣布，已與3家投資者簽署協議，將成立新的TikTok美國合資公司。TikTok母公司字節跳動會繼續擁有TikTok演算法的智慧財產權，授權新合資公司使用，並向後者收取授權費。

據路透社，當地時間12月18日，TikTok執行長周受資向員工表示，字節跳動與3個主要投資者簽署了具有約束力的協議，將TikTok超過80%的美國資產出售給美國和全球投資者，以避免美國政府的禁令。

中國媒體第一財經報導，據周受資向員工發出的內部信，字節跳動、TikTok已與3家投資者簽署協議，並將成立新的TikTok美國合資公司，名為「TikTok美國數據安全合資有限責任公司」（TikTok USDS Joint Venture LLC），將負責美國的數據保護、算法安全、內容審核和軟體保障等，以符合美國法律要求。

由字節跳動全資控股的「字節跳動TikTok美國公司」，將繼續負責電商、廣告、市場運營等商業活動，以及TikTok產品的全球互聯互通。

即TikTok未來在美國營運主要涉及兩個主體，就是「TikTok美國數據安全合資有限責任公司」及「字節跳動TikTok美國公司」

關於核心演算法問題，報導表示，字節跳動會繼續擁有TikTok演算法的智慧財產權，授權新合資公司使用，並向後者收取授權費。電商、廣告、市場運營等商業活動是TikTok的主要收入來源，仍將由字節跳動全資控股的TikTok美國公司等實體負責。

新合資公司負責的數據、內容安全等業務為非營利性質，且運營成本很高。為保障合資公司營運，上述主體間會有商業上合理的收入分享安排。

據該內部信，與字節跳動、TikTok簽署協議的3家投資者包括甲骨文公司（Oracle）、銀湖（Silver Lake）及總部位於阿布達比的MGX。上述新投資者合計持有新合資公司45%的股份；字節跳動部分現有投資者及其關聯方持股30.1%，字節跳動將保留19.9%的股份。即在新合資公司中，字節跳動是最大單一股東，但美國投資者持有多數股權，並由新的7人董事會管理。

該內部信顯示，協議相關事宜將在不晚於2026年1月22日完成。

據財新網今天報導，上述交易結構保障了字節跳動和TikTok在美國的經濟利益，「字節跳動TikTok美國公司」保留廣告和電商等商業化業務，並為全球互聯互通提供產品和技術支持，這意味著TikTok美國公司將營運包括直播和電商等在內的創作內容。

報導表示，今年9月25日，美國總統川普簽署一份行政命令，要求TikTok的美國用戶數據必須存儲在由美國公司營運的雲端中，由受到美國信賴的安全合作夥伴嚴格監控軟體更新、算法和數據流動，使用美國用戶數據的推薦模型（包括演算法）必須由其重新訓練和監督。（編輯：陳鎧妤/周慧盈）1141219