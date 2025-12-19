TikTok出售！與「美國投資團隊」合作 緩解國安疑慮

TikTok簽署協議，將與美國股東占多數的合資企業共同營運美國業務。(AP)

短影音平台TikTok執行長周受資向員工證實，中國母公司字節跳動（ByteDance）已與三位主要投資者簽署協議，將與美國資方主導的合資公司合作，繼續營運在美國的業務。美國多年來因國家安全疑慮，要求字節跳動（ByteDance）剝離美國業務的行動終於告一段落。

綜合美媒報導，據短影音平台TikTok執行長周受資的備忘錄內容看來，中國母公司字節跳動（ByteDance）與甲骨文（Oracle）、總部位於阿布達比的MGX與銀湖科技管理公司（Silver Lake）達成協議，繼續營運在美國的業務，而這3家公司將持有新合資企業45%的股權。

此合資企業以現有TikTok美國數據安全（USDS）組織為基礎建立，將作為獨立實體營運，負責保護美國數據、演算法安全、內容審核以及軟體保障，其中近3分之1的股權將由字節跳動（ByteDance）現有投資者的相關方持有，而字節跳動（ByteDance）則持有近20%的股權。

該交易的細節與9月公布的一項協議一致，當時美國總統川普將TikTok禁令的法律生效日期延至1月20日，除非字節跳動（ByteDance）出售它的美國資產，否則將會強制禁用TikTok。周受資在備忘錄中強調，「我們已經與投資人就新的TikTok美國合資企業簽訂協議，這將讓超過1億7,000萬名美國使用者繼續作為全球社群的一員，探索無限的可能性」。這項交易讓美國多年來因國家安全疑慮，要求字節跳動（ByteDance）剝離美國業務的行動告一段落。





