TikTok加拿大勝訴 法院暫停關閉辦公室要求再審安全

（中央社多倫多21日綜合外電報導）加拿大法院今天暫停執行政府於2024年下達關閉TikTok加拿大辦公室的命令。這項命令是在完成國安審查後由渥太華當局作出。

法新社報導，加拿大民眾從未被禁用這款熱門短影音分享應用程式，但工業部先前下令關閉TikTok科技加拿大分公司（TikTok Technology Canada）在多倫多與溫哥華的辦公室。TikTok科技加拿大分公司部分為中國字節跳動持有。

加拿大媒體報導，TikTok就這項政府命令提起訴訟，今天取得暫時性勝利。

廣告 廣告

除了暫停執行關閉命令外，聯邦法院也指示工業部進一步進行安全審查。

加拿大工業部未立即回應媒體的置評請求。

TikTok加拿大發言人摩根（Danielle Morgan）告訴加拿大廣播電台（Radio-Canada），法院的裁定為「支持在加拿大數以百萬計美元投資與數百個本地就業機會」開闢了一條前進的道路。

多個西方國家指控，TikTok讓北京得以蒐集數據並對用戶進行監控。

加拿大於2023年禁止在所有政府設備上使用TikTok，但表示民眾是否使用這項應用程式，屬於個人選擇。（編譯：徐睿承）1150122