TikTok危害兒童身心健康 卓榮泰：應該管理會做更多的精進

立委張雅琳今(11/28)日於立法院質詢時表示，國際研究顯示，一個13歲的孩子進入TikTok只要3到4個小時，這個帳號就會開始給他自殺憂鬱的內容，而且我們現在9到12歲有一半的小孩都已經在使用TikTok，這些平臺把孩子用一個最強大的方式黏著，卻不考慮他的安全，嚴重影響孩子的身健健康。行政院長卓榮泰答詢時說，平台應該要管理，要加大力道想辦法來做更多的精進改革。

卓榮泰今日赴立法院備詢，立委張雅琳質詢時指出，有一個非常重要網路安全的問題，現在跨界數位平臺已經大量蒐集、推送、擴散孩子的影像跟個資，可是制度沒有辦法保護小孩，更可怕的事情是，國際研究顯示，一個13歲的孩子進入TikTok只要3到4個小時，這個帳號就會開始給他自殺憂鬱的內容，而且我們現在9到12歲有一半的小孩都已經在使用TikTok，所以這些平臺把我們的孩子是用一個最強大的方式去黏著他，可是卻不考慮他的安全，就會變成越小的孩子、越脆弱的孩子越容易被演算法抓住不放。

她指出，現在世界各國都在積極面對TikTok的問題，不管是開罰或是禁用，這個影響到我們身心、孩子身心健康，影響到兒少隱私的一個短影音平臺TikTok，行政院是否已經承認他是對我們的兒少隱私跟身心健康是一個高風險的APP?

卓榮泰答詢時說，從很多案例看起來，這個平臺對青少年兒童的閱讀習慣、上網習慣、以及他本身的生活上面，都發生了極大的影響，而且是不良的影響居多，所以平臺應該要管理，但對接到這個平臺到目前為止，他沒有要接受我們管理的任何意願，但還是要加大力道想辦法來做更多的精進改革。

張雅琳認為，希望政府要更多的精進，因為真的傷害了孩子的健康，而且是生命安全，這是家長絕對無法接受的，所以她也希望要更積極的、實質的手段，來去限制像這樣子的平臺來接觸，特別是12歲以下的孩子。

