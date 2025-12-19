TikTok售出了！由甲骨文3大企業主導簽約 成立美國合資公司

[Newtalk新聞] 《ABC》與《美聯社》報導，TikTok 執行長周受資（Shou Zi Chew）日前在一份內部備忘錄中證實，母公司字節跳動（ByteDance）已與甲骨文（Oracle）、銀湖（Silver Lake）及總部位於阿布達比的投資公司「MGX」正式簽署具約束力的協議，成立名為「TikTok USDS Joint Venture LLC」的新美國合資企業。

《路透社》報導指出，此舉是為避開美國政府的禁令，這項交易預計將在 2026 年 1 月 22 日正式完成，標誌著纏繞數年的 TikTok 在美存續爭議邁向終點；據《ABC》取得的備忘錄顯示，新成立的美國實體公司，將由美資及全球投資人持有 80.1% 的股份，字節跳動則保留 19.9% 的股權。具體的股權分配為甲骨文、銀湖與 MGX 各持股 15%，其餘 30.1% 則由字節跳動現有投資者的附屬機構持有。

據《美聯社》報導，該合資企業將設立一個由七名成員組成的董事會，其中多數為美國公民，並作為獨立實體運作，全面負責美國用戶的數據保護、內容審核、軟體保障及演算法安全。

至於有沒有國安風險，《路透社》報導表示，甲骨文將擔任「受信任的安全夥伴」，負責審計合規性，並將美國用戶數據儲存在其經營的本地雲端環境。《美聯社》報導指出，TikTok 核心的演算法將針對美國用戶數據進行「重新訓練」，以確保內容推送不受外部操縱；白宮先前曾透露，演算法的副本將被帶入美國合資企業並由甲骨文監督，以符合美中兩國的法律。

然而，據《路透社》報導，民主黨參議員華倫（Elizabeth Warren）批評這是川普將平台控制權移交給「億萬富豪盟友」的後門交易。據《ABC》指出，專家亦對此表達憂慮，因為甲骨文創辦人艾里森（Larry Ellison）與川普關係密切，且其家族透過派拉蒙控制著《CBS》。

據《美聯社》報導，TikTok 在美國擁有 超過 1.7 億名用戶。皮尤研究中心今年秋季發布的報告指出，43% 的 30 歲以下美國成年人表示，他們經常透過 TikTok 獲取新聞，比例高於 YouTube、Facebook 與 Instagram。

此消息公布後，甲骨文股價在盤後交易中上漲 9.07 美元，漲幅 5%，報 189.10 美元。

