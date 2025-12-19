TikTok售出了！由美國3大投資團主導營運

TikTok在美國可繼續營運。（示意圖／翻攝自unsplash）

短影音平台TikTok可繼續在美國營運！執行長18日向員工證實，公司已正式與美國投資方簽署具約束力的協議，未來TikTok美國版業務將交由一間新設合資企業負責營運。該企業將由三家美國主導的投資方組成，包括甲骨文（Oracle）、銀湖資本（Silver Lake）與阿布達比的MGX，交易預計於2026年1月22日前完成。

根據《CNN》與多家外媒報導，此交易源自美國先前通過的一項法律，要求TikTok須將其美國營運業務自中國母公司字節跳動（ByteDance）中剝離，否則將面臨禁用。此舉獲得美國總統川普（Donald Trump）支持，他並簽署行政命令延後120天執法期限，協助促成該交易案，並稱之為「合格撤資」。

根據備忘錄，新成立的TikTok美國合資公司中，50％股份由新投資人組成的財團持有，其中甲骨文、銀湖資本與MGX各持股15％；另有30.1％股份由字節跳動既有投資人之關係企業持有；剩餘19.9％則由字節跳動本身保留。

執行長在內部備忘錄中表示：「我們已與投資方完成簽約，這代表TikTok將能夠繼續為超過1億7千萬名美國用戶服務，並持續參與全球社群的互動與創造。」

