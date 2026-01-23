TikTok在美合資企業正式成立 川普：感謝習近平

（德國之聲中文網）週四（1月22日），負責經營TikTok在美國業務的合資企業正式成立。這使TikTok最終得以避免因與中國母公司字節跳動（ByteDance）的關係而在美國全面被禁，有其重要裡程碑意義。

TikTok在美成立合資公司的主要原因，涉及美國政界人士對數據安全的擔憂，他們擔心中國政府蒐集美國用戶資料，或透過TikTok演算法影響美國輿論。為回應美方疑慮，新的合資公司將由美國和全球投資者持有80.1%股份，把美國用戶資料及演算法存放在甲骨文公司（Oracle）的安全雲端空間，並由第三方專家負責稽核其網路安全措施，以符合美國聯邦標準。

此合資協議大致與TikTok執行長周受資（Shou Chew）去年向員工公布的內容相符。依照協議，新公司將控制TikTok針對美國用戶的信任與安全政策、以及內容審核的決策權，演算法將以美國用戶的數據，重新訓練、測試並更新。至於國際整合、電商與廣告行銷，則由負責TikTok全球業務的子公司管理。

新公司的三大投資者為甲骨文公司、私募股權公司銀湖（Silver Lake）、阿布達比的人工智慧投資機構MGX，分別握有15%的股權。其他投資者有戴爾家族（Dell Family Office），還有海納國際集團（Susquehanna International Group）與美國泛大西洋投資集團（General Atlantic）的關聯企業。字節跳動保留19.9%股份。

董事會成員包含周受資以及前述投資方的高層人士。此董事會已於22日任命TikTok前高層普瑞塞（Adam Presser）為新公司執行長，安全政策主管則由法瑞爾（Will Farrell）擔任。

路透社引述一位不具名的白宮官員說法指，美國和中國政府都批准了此合資協議。中國駐美大使館尚未回應置評請求。

對於TikTok新合資公司成立，美國總統川普在「真實社群」平台上寫道：「能幫忙拯救TikTok，我太高興了……我也想感謝中國國家主席習近平跟我們合作，最終批准此協議。他本可選擇阻撓，卻沒有那麼做，這樣的決定值得讚賞。」

川普第一次任內曾主張應禁止TikTok，第二次任期卻立場大轉彎。他的個人TikTok帳號有超過1600萬追蹤者，協助他在2024年總統大選中獲得青年選票；白宮也在去年8月開通TikTok官方帳號。他22日的社群貼文也再次強調TikTok對他的重要，稱它是「重要的發聲平台」。

在美國，TikTok擁有超過2億用戶。這些用戶將能繼續透過同樣的應用程式軟體使用TikTok。

TikTok的國安爭議浮上台面，至少可追溯到2019年，當時美國學界與政界人士紛紛表示擔憂TikTok背後的中國影響力。2020年，川普首次試圖封禁TikTok；之後在拜登政府時期，美國國會通過了「不賣就禁」法案，拜登亦已簽署入法。去年1月，TikTok「大限」到來，一度在美國下架，當時曾導致大批「TikTok難民」湧入中國的小紅書平台。不過，川普重返白宮後隨即簽署行政命令允許TikTok繼續運作，並多次延後禁令。

作者: 周昱君 (美聯社、路透社、法新社等)