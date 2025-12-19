TikTok在美易主大事記

（中央社舊金山18日綜合外電報導）美國多家媒體取得公司備忘錄披露，TikTok中國母公司「字節跳動」已與美國投資方簽署協議，TikTok美國版明年1月22日正式易主。以下為Axios新聞網整理相關大事記。

--2020年8月，時任美國總統川普打算逼TikTok脫手在美業務。

--2024年4月24日，時任美國總統拜登簽署國會所通過「保護美國人免受外國對手控制之應用程式侵害法」（PAFACA，即俗稱不賣就禁）。內容規定中國母公司字節跳動（ByteDance）若不脫手，TikTok將於2025年1月19日起在美被禁。

--2024年5月7日，TikTok與字節跳動向美國法院興訟，指「不賣就禁」法違憲。

--2024年12月6日，美國聯邦上訴法院判「不賣就禁」法有效，TikTok與字節跳動敗訴。

--2024年12月27日，川普（尚未就職）聲請美國最高法院介入。

--2025年1月10日，美國最高法院舉行聽證。

--2025年1月17日，美國最高法院一致裁定「不賣就禁」法未違憲。

--2025年1月18日，TikTok暫時從Google和Apple的應用商店下架；19日TikTok重新上線，並發布消息稱「由於川普總統的努力，TikTok重返美國！」

--2025年1月20日，川普就職當天簽署行政命令，暫緩執行「不賣就禁」法；後於6月、9月延續暫緩。

--2025年3月9日，川普透露4家企業「有興趣」接手TikTok。

--2025年9月19日，川普於美東時間19日與中國國家主席習近平通話後，宣布與中國達成協議。TikTok在美業務將由一個美國的實體負責營運。

--2025年12月18日，TikTok執行長周受資向員工發信，稱中國母公司「字節跳動」已與美國投資方簽署協議，成立一家新的美國合資企業接手營運，TikTok美國版明年1月22日正式易主。（編譯：陳亦偉）1141219