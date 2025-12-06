TikTok奇蹟！88歲收銀員「辛酸背後」感動全球 聖誕前夕獲贈5300萬

國際中心／程正邦報導

澳洲網紅威登霍佛（左）5日將象徵170萬美元的大支票，交給88歲收銀員班巴斯。（圖／美聯社／達志）

一張收銀臺前的影片：88 歲老翁的辛酸引爆全球善心

在美國密西根州布萊頓的一家大賣場裡，一位年近 90 歲的收銀員班巴斯（Ed Bambas）的辛酸故事，透過網路感動全球，一夜致富成了現代童話。12 月 5 日，這名 88 歲的白髮老翁正在例行結帳工作時，意外收到了人生中最震撼的耶誕大禮，一張象徵 170 萬美元（約 5319 萬台幣）的巨型支票。這筆鉅款，來自一位澳洲年輕男子在網路上發起的募款活動。

據《美聯社》報導，當支票送到班巴斯面前時，他顯得難以置信，直呼「喔，不……」，但隨即感動得熱淚盈眶，邊拭淚邊哽咽地說：「謝謝你們，喔，我的天啊。」。

TikTok 創作者的偶然相遇：揭開高齡打工的悲傷真相

這個奇蹟的發起人，是 22 歲的澳洲社群創作者威登霍佛（Sam Weidenhofer）。大約兩週前，威登霍佛在美國旅行期間，偶然在這家賣場與班巴斯相識，並與他進行了簡短的對話，隨後將影片分享到他擁有 770 萬追蹤者的 TikTok 帳號上。

從美國通用汽車公司（General Motors）退休的班巴斯，在影片中坦承了自己高齡仍需工作的原因。他透露，自從罹患慢性病的妻子於 2018 年過世後，單靠退休金「我的收入不夠用」，被迫在 82 歲時重返職場擔任收銀員，以勉強維持生活。

聽聞班巴斯的遭遇後，威登霍佛深感震動，隨即發起網路募款，並在募款頁面上寫道：「他（班巴斯）的遭遇強烈提醒人們，我們有許多長者，尤其是退伍軍人，為了能勉強維持生活，正面臨令人感到不可置信的壓力。」。

超乎預期的回響：1.5 萬人慷慨解囊圓老翁心願

這場募款活動的迴響超乎所有人的預期，吸引了超過 1 萬 5000 人慷慨解囊，捐款金額從 10 美元到 1 萬美元不等，最終總計募得 170 萬美元。威登霍佛將這次募款結果形容為「就像一場夢」。

報導提到，班巴斯在現場半開玩笑地表示，現在他「有個可怕的負擔」，就是「我得想辦法找到每一位捐款人，向他們說『謝謝』」。他透露，其實與顧客聊天是他走出喪妻之痛的重要方式，他對每一個來到他收銀台的人分享自己的人生故事，「那幫助我不要陷在失去妻子的沮喪中」。

威登霍佛表示，這筆善款將首先用於清償班巴斯約 22 萬 5000 美元的債務，剩餘的錢將完全由他自行決定運用。班巴斯已計畫用這筆錢出遠門探望兄弟，並重拾多年未碰的高爾夫球。至於工作，他並不打算立刻辭職，而是打算「大概會再做一、兩個月，然後再慢慢結束」，這份高齡工作帶給他的社交與精神寄託，顯然比金錢更為重要。

