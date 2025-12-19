TikTok宣布和投資團隊簽約 新合資企業將有甲骨文、銀湖資本、阿布達比MGX等富爸爸

中國字節跳動旗下的短影片平台TikTok於12月18日宣布，已與投資者簽署具約束力協議，成立新的美國合資企業「TikTok USDS Joint Venture LLC」，預計交易將於2026年1月22日完成。這是為了遵守美國國家安全相關法律，避免平台在美國面臨禁令。



TikTok執行長周受資在發給員工的內部備忘錄中表示，公司與字節跳動已與3家主要管理投資者簽署協議，包括美國科技巨頭甲骨文（Oracle）、私募股權公司銀湖資本（Silver Lake），以及阿布達比國有投資基金MGX。這份備忘錄由多家媒體取得，包括路透社、CNBC與Axios。

甲骨文組成的新投資者聯盟持有50%股權



根據備忘錄內容，新合資企業將由美國投資者多數持有，並設有七人董事會，其中多數成員為美國人。股權結構為：新投資者聯盟持有50%（甲骨文、銀湖資本與MGX各占15%）；字節跳動現有投資者關聯方持有30.1%；字節跳動本身保留19.9%。甲骨文將擔任「可信安全夥伴」，負責審核並驗證合資企業遵守國家安全條款，包括儲存美國用戶資料於甲骨文美國雲端資料中心。



新合資企業將獨立負責美國用戶資料保護、內容推薦演算法安全、內容審核以及軟體保障。周受資指出，合資企業將使用美國用戶資料重新訓練內容推薦演算法，以確保內容饋送不受外部操縱。全球TikTok的美國實體則將繼續管理全球產品互通性，以及部分商業活動，包括電子商務、廣告與行銷。



周受資在備忘錄中向員工表示，此協議將讓超過1.7億美國用戶繼續使用平台，作為全球社群的一部分。他強調，公司將持續專注於支援用戶、創作者與企業，並在交易推進過程中提供最新資訊。



此協議源於美國總統川普於2025年9月簽署的行政命令，該命令批准TikTok美國業務脫離字節跳動的框架，並延長禁令執法期限以完成交易。川普當時表示，此安排符合國家安全要求，並提及中國領導人習近平已同意推進相關計畫。



新合資企業將獨立運作美國版TikTok



背景可追溯至2024年美國國會通過、時任總統拜登簽署的《保護美國人免受外國敵對勢力控制應用程式法》（Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act，簡稱PAFACA）。該法基於國家安全考量，禁止受中國等敵對外國政府控制的應用程式在美國營運，除非脫離相關所有權。TikTok因字節跳動與中國政府可能的聯繫，面臨資料安全與演算法遭用於影響力操作的疑慮。



該法經最高法院挑戰後，於2025年1月19日生效，但允許90天延長。字節跳動最初拒絕出售美國業務。川普上任後，於就職首日發布行政命令延長執法75天，隨後於4月再延75天、6月延90天，並於9月進一步延長以促成交易框架。多次延長讓平台維持營運，同時給予談判空間。



多家媒體報導指出，此協議顯示TikTok美國業務長達數年的政治與法律爭議進入關鍵階段，涵蓋資料隱私、國家安全與中美科技關係等多重議題。交易完成後，新合資企業將獨立運作美國版TikTok，符合美國法律對脫離中國控制的要求。



責任編輯：許詠翔

