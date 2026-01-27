TikTok審查批評川普內容？加州州長啟動調查

美國加州州長紐松(Gavin Newsom)26日聲稱，短影音平台TikTok壓制批評美國總統川普(Donald Trump)的內容，紐松將檢視這個社群媒體的內容審查做法，以確定是否違反加州法律。

州長辦公室在X發文說，紐松正在啟動對這項做法的審核，並要求加州司法部門(California Department of Justice)裁定此舉是否違反州法律。

民主黨的紐松與共和黨的川普長期以來批評對方政策。

紐松在X表示，「現在是展開調查的時候了。我正在啟動一項審查，以確定TikTok是否因審查批評川普的內容而違反州法律」。(編輯：沈鎮江)