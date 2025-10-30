TikTok將美國化！美財長曝中國已批准轉讓協議 最快數週內取得進展

即時中心／綜合報導

海外版抖音TikTok有望繼續在美國營運，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）週四表示，美中雙方先前在吉隆坡完成了TikTok協議的最終確認，中國方面已批准轉讓協議，預計在未來數週或數月內取得進展。

貝森特30日接受福斯新聞訪問時表示，美中雙方先前在吉隆坡完成了TikTok協議的最終確認，並取得中國方面的批准。預計該協議將會在未來數週或數月內取得進展，然而貝森特並未透露其他細節。

根據該協議，TikTok 將被分拆成一個由美國投資人持有的獨立美國實體。

自川普上任以來，便致力於促成這項協議，並多次延後執行國會通過的TikTok禁令–該禁令規定，除非賣給美國投資人，否則將被禁止在美國營運。

儘管貝森特表示協議已完成，但中國商務部發言人在週四仍較為謹慎地表示，北京同意與美方合作解決相關問題。

