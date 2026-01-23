TikTok成功續命！川普從「頭號殺手」變「救世主」，五個關鍵QA看懂誰是真贏家
歷經長達六年的法律訴訟與政治角力，影音應用程式TikTok終於透過成立一家新的美國合資企業，結束了這場可能在美國市場覆滅的危機。然而這筆交易的誕生也充滿了矛盾：當年誓言封殺TikTok的美國總統就是川普，如今以服務國內政治與商業利益的交易來解決國安問題的，也是川普。本文透過五大QA，深入剖析這場世紀交易的內幕、影響以及背後的地緣政治角力。
Q1：TikTok「續命交易」的內容為何？
根據《紐約時報》，新合資公司的股權分配，在形式上滿足了美國政府對所有權的要求。主要投資者由軟體巨頭甲骨文（Oracle）、私募股權公司銀湖資本（Silver Lake）MGX構成，三者各持有15%的股份。TikTok原來母公司字節跳動（ByteDance）則保留法律允許的上限股份（19.9%），其餘股份由一個投資財團持有，包括戴爾電腦創辦人麥克·戴爾（Michael Dell）的家族辦公室，以及先前已是字節跳動投資者的General Atlantic與Susquehanna等公司的附屬機構。
總體而言，整個美國投資財團將持有超過80%的股份，形成美方投資者在股權上佔絕對多數的局面。
在管理層方面，TikTok的營運長亞當·普雷瑟（Adam Presser）將出任新合資公司的執行長。普雷瑟精通中文，是現任TikTok執行長周受資（Shou Chew）的長期副手。為滿足法律要求，新公司的七人董事會被設計為美國人佔多數，成員包括來自投資方的顯赫人物，如甲骨文高層肯·格魯克（Ken Glueck）、銀湖共同執行長埃貢·德班（Egon Durban）馬克·杜利（Mark Dooley）。TikTok執行長周受資的入席，則確保字節跳動在最高治理層級仍保有關鍵話語權。
根據美國副總統JD·萬斯（JD Vance）的說法，這家新美國公司的估值約為140億美元。這個數字與其母公司字節跳動在私募市場高達約5000億美元的估值相比，顯得極為懸殊。這項看似優惠的估值背後有其深層原因：交易巧妙地將TikTok最賺錢的核心業務剝離出去，使得這個估值看似低廉，正是因為新美國實體主要承擔的是成本高昂的數據安全與內容審核職能，而非主要的營收業務。
此外，作為交易的一部分，投資者需向美國政府支付一筆數十億美元的「安排費」，這正是川普先前所稱的「巨額附加費」。
Q2：這種安排能解決「國安威脅」嗎？
儘管所有權轉移，但這筆交易最核心的爭議點在於：是否真正切斷了中國的影響力，解決美國長期以來對數據安全和內容操控的擔憂？根據協議，甲骨文（Oracle）的角色至關重要。它將負責監管所有美國用戶的數據，並將這些數據儲存在其位於美國的雲端伺服器中，同時也將對TikTok的程式碼進行審核。
不過最關鍵的「演算法」問題，卻是以授權模式處理。新合資公司將從字節跳動「授權」其核心的推薦演算法，然後在美國用戶數據的基礎上進行「重新訓練、測試和更新」。批評者質疑，這種「授權」模式是否違反了TikTok法案要求切斷「營運關係」的根本精神，因為核心技術的源頭依然掌握在字節跳動手中。
無論如何，新成立的美國合資公司，被賦予了處理那些引發政治爭議、成本高昂且複雜的責任：數據安全、信任與安全政策以及內容審核；字節跳動則保留了對TikTok在美國業務中最賺錢的商業機器的直接控制權，包括電子商務、廣告和市場行銷。知情人士透露，許多TikTok的美國員工將繼續受僱於字節跳動旗下的單位，確保保留絕大部分的經濟利益。
TikTok執行長周受資在內部信中強調，這筆交易「將透過全面的數據保護、演算法安全、內容審核和軟體保障來保護國家安全」，並認為這已是最佳解決方案。但前司法部官員布雷特·弗里德曼（Brett Freedman）直指，協議內容與法案精神之間存在「脫節」。華府智庫哈德遜研究所學者邁克爾·索博利克（Michael Sobolik）也認為「國家安全疑慮依然存在」，喬治城大學教授阿努帕姆·錢德（Anupam Chander）也擔憂，「我們可能只是將對外國宣傳的恐懼，換成了國內宣傳的現實」。
Q3：川普為何從「下達TikTok追殺令」到「出手當救世主」？
川普六年來對待TikTok的態度轉變極具戲劇性。他在第一任期時曾誓言封殺TikTok，視其為國家威脅；然而到了第二任期，他卻搖身一變，成為「拯救TikTok」的關鍵推手。《華爾街日報》推測，川普態度轉變可能主要源於選舉的現實考量。因為他在Truth Social上曾高調宣稱，自己在2024年總統大選中於年輕選民中的優異表現，部分要歸功於TikTok。數據也顯示，他在TikTok上的貼文互動率甚至高於Meta旗下的Instagram，這讓他意識到這個擁有2億美國用戶的平台，已是不可或缺的政治宣傳工具。
這種政治上的需求，為川普「拯救」TikTok創造了動機，進而也為一筆能回饋其盟友的交易打開大門。川普上任後，他曾多次簽署行政命令延長法案期限，為談判爭取時間。最終的投資方名單，不僅財力雄厚，政治立場也與川普高度親近。甲骨文創辦人賴利·艾利森（Larry Ellison）是川普的長期盟友；阿布達比投資機構MGX，更曾與川普家族的加密貨幣公司World Liberty Financial有業務往來。
這一切，最終被包裹在一個地緣政治轉向的框架下。不少分析師認為，川普政府希望與中國達成某種「大交易」（grand bargain），而TikTok案的處理方式正反映了這種政策色彩。事成後，川普高調發文稱「我很高興能幫助拯救TikTok！」，並特別感謝中國國家主席習近平的合作。前華府官員（Jim Secreto）投書《金融時報》指出，TikTok僵局的解套是川普送給中國的大禮，但TikTok在美國的未來究竟是讓美國更安全，還是為強大的競爭對手掃清了障礙，目前仍是懸而未決的問題。
Q4：誰是這場交易的贏家與輸家？
任何重大的商業與政治交易都會產生贏家和輸家，這場圍繞TikTok的世紀交易，對各方勢力來說可謂幾家歡樂幾家愁。川普及其盟友應該是美方的最大贏家，因為川普不僅保住了對年輕選民極具影響力的政治宣傳平台，也讓商業盟友和政治金主以優惠價格入股這家潛力巨大的公司，完美地鞏固了其政治與商業利益。
字節跳動（ByteDance）則是中國方面最明顯的獲益者， 如同一位早期投資者所言：「這筆交易為TikTok保住了美國市場，同時讓字節跳動保留了大部分經濟利益。」儘管出讓股權，但字節跳動保住了核心演算法的授權權利與最賺錢的業務。交易明朗後，其公司估值迅速從低於3000億美元的低點，回升至約5000億美元，顯示市場對這份保住其最有價值資產的協議表示認可。
此外，美國投資方（甲骨文、銀湖等）以相對較低的140億美元估值，入主一個擁有2億美國用戶的頂級社群平台，這被普遍認為是一筆極其划算的投資。TikTok美國用戶與創作者也因為應用程式得以繼續營運，避免了被全面封禁、頓失舞台與生計的命運。
不過美國的「對華鷹派」大概是最大輸家，畢竟他們推動法案的原意，是要徹底剝離或封禁TikTok，根除國安威脅，最終卻是一個保留了中方重要經濟利益與技術影響力的妥協方案。正如分析師詹姆斯·路易斯（James Lewis）所言，隨著人們更願意與中國做生意而非切斷關係，「對華鷹派一直在節節敗退」。
Q5：接下來會發生什麼？對未來有何影響？
雖然川普宣布「任務完成」，但「美國進步」（American Progress）技術副總裁亞當·康納（Adam Conner）對《金融時報》指出，「如果新一屆國會有興趣進行調查，這件事很適合進行監督」，暗示國會未來可能會對投資者的選擇和定價的合理性展開深入調查。這筆交易的複雜結構是否完全符合2024年TikTok法案的條文，也可能面臨持續的法律審查。
至於對2億美國用戶而言，最關心的問題莫過於：演算法會改變嗎？內容審核的標準是否會因為所有權的變更而調整？喬治城大學教授阿努帕姆·錢德擔憂，新所有者強烈的政治傾向，是否可能影響平台的內容生態，導致「國內宣傳」的風險加劇，改變TikTok原有的樣貌。
作為美中科技對抗的關鍵案例，TikTok最終的妥協方案傳達了一個複雜的信號。正如前拜登政府顧問戈爾曼（Lindsay Gorman）所說的：「我們兜兜轉轉，結果卻離起點不遠。」這起交易凸顯出中美科技徹底「脫鉤」的巨大困難，這次妥協可能也預示了，未來美國在處理與中國科技公司的關係時，可能更傾向採取「監管下的合作」，而非過去那種非黑即白的徹底封殺策略。
