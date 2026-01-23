TikTok成立新合資公司逃過美禁令 字節跳動持股19.9%

TikTok在22日宣布，成立了一家由美資控股的合資企業，來運作美國業務，讓TikTok避免因其中國所有權而被封殺。

TikTok指出，這家「TikTok美國數據安全合資公司」(TikTok USDS Joint Venture LLC)將為超過2億用戶和750萬個商家提供服務，同時實施嚴格的資料保護、演算法安全和內容審核實施等保護措施。

新的公司結構是為了回應前總統拜登(Joe Biden)任內通過的一項法律，迫使中國企業字節跳動出售TikTok的美國事業，否則將在其最大市場遭到封殺。

字節跳動將在這家合資公司持有19.9%的股權，將持股比例維持在法律規定的20%以下。

甲骨文公司(Oracle)、銀湖(Silver Lake)及總部位於阿布達比的MGX等3個投資者，各自持有15%股權。甲骨文執行長艾里森(Larry Ellison)是川普的長期盟友。

其他投資人包含Dell Family Office、Susquehanna International Group和General Atlantic的關係企業，以及其他幾個投資公司。

這家合資公司將保有對信任與安全政策，以及對美國用戶內容審查的決策權，TikTok的全球實體將管理國際商品整合，以及包含電子商務和廣告在內的商業活動。

TikTok表示，根據協議，美國用戶資料將儲存在甲骨文的安全雲端環境，由第三方專家進行網路安全審計，並符合聯邦標準。

這個合資公司將由一個有7名成員、由美國人占多數的委員會治理，成員包含TikTok執行長周受資和來自主要投資公司的高層。

TikTok的高階主管普瑞塞(Adam Presser)將被任命為新公司的執行長，法瑞爾(Will Farrell)擔任安全長。 (編輯:柳向華)