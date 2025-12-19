TikTok拍板出售美國業務 陸外交部：中方立場一貫明確

TikTok執行長周受資（Shou Zi Chew）18日發出內部備忘錄，證實將超過八成的美國業務出售給新的合資公司，預計明年1月22日就能完成交易，得以繼續在美營運。對此，大陸外交部僅回應「中方立場一貫明確」。

大陸外交部發言人郭嘉昆回應 TikTok出售案。（資料照／央視）

據《第一財經日報》報導，大陸外交部19日下午舉行例行記者會，現場有外媒記者提問關於「中方是否批准該協議以及外交部對此有何評論」一事，發言人郭嘉昆在回應時僅表示，「具體問題建議向中方主管部門進行詢問。中方在TikTok問題上的立場是一貫明確的」。

綜合外媒報導，TikTok已與甲骨文公司（Oracle）、私募股權公司銀湖（Silver Lake）、阿拉伯聯合大公國 AI 投資基金公司 MGX 等三大投資者簽署具約束力的協議，將成立「TikTok 美國數據安全合資有限責任公司」，確保平台能在美國繼續運作。

根據《美聯社》取得的內部備忘錄，新成立的美國合資企業中，三大投資者各持股 15%，共計 50%；字節跳動持股 19.9%，另外 30.1% 由字節跳動現有投資者的附屬公司持有。目前尚不清楚剩餘 5% 股份將由哪些新投資者接手。交易預計於2026年1月22日完成。

TikTok 拍板出售美國業務料明年1月完成交易。（資料照／央視）

合資企業將設立七人委員會，絕大多數董事為美國人，董事會將遵守「保護美國民眾數據資料及美國國家安全」的規定。美國用戶數據將儲存在甲骨文經營的本地系統中，甲骨文也將負責稽核與檢驗，監督 TikTok 是否遵守國家安全規範。

《CNN》 分析，儘管交易尚未完成，但這項發展代表 TikTok 朝確保長期留在美國的目標邁進一步。川普此前表示大陸國家主席習近平支持此交易，但該交易在最終完成前，仍需要獲得大陸政府及兩國相關監管機構的批准。

