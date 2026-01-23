TikTok拍板在美營運 甲骨文主導數據、字節跳動仍是最大股東



中國短影音平台抖音海外版TikTok於22日表示，其在美國繼續營運的協議已獲美國與中國政府批准，解決了該公司多年來為消除美國國安疑慮而進行的奮鬥。根據美國總統川普政府的協議條款，TikTok將由與美國關係友好的投資人主導的美國新實體營運。

華爾街日報報導，經營TikTok的美國新實體方面，其對美國用戶的數據管理與演算法訓練將由雲端運算巨頭甲骨文（Oracle）監管。甲骨文多年來一直保護美國用戶數據，且與川普政府關係密切。

TikTok執行長周受資在向員工發布的內部通知中表示：「這家由美方主導的合資公司將在明確的安全保障下運營，透過全面的數據保護、演算法安全、內容審查以及軟體保障措施，來保障美國用戶以及國家安全。」

前後談判近一年 新公司成員為誰？

周受資的副手、營運主管普瑞塞（Adam Presser）將領導這家新公司，其董事會成員包括周受資、甲骨文執行副總裁葛路克（Ken Glueck）以及數名投資人。甲骨文、私募股權公司銀湖（Silver Lake）以及阿布達比的MGX各自將持有新公司的15%股權，而現有的TikTok投資人則持有約30%股權。

其他著名投資人還包括美國副總統范斯（JD Vance）曾任職的風險投資公司 「革命」（Revolution），以及戴爾科技（Dell Technologies）創辦人戴爾的家族投資辦公室。這些投資人為促成這筆交易，向美國政府支付了數十億美元的費用，川普先前曾稱這筆款項為「巨額費用加成」（tremendous fee-plus）。

這項交易是在俗稱「不賣就禁」的聯邦法律「保護美國人免受外國對手控制之應用程式侵害法」（PAFACA）的背景下進行的，該法於2024年4月24日由前總統拜登簽署成法，內容要求TikTok母公司字節跳動在指定期限內脫售美國業務，否則將禁止TikTok在美國運營，以應對國家安全與資料隱私疑慮。

川普在第二任期開始後，為了讓TikTok繼續在美國營運，儘管存在安全疑慮，多次延後該法律的實施。他簽署了一系列行政命令，將完成交易的截止日期延長，直到22日交易才完成。

儘管部分國會議員與國安鷹派仍對中國可能透過TikTok母公司字節跳動（ByteDance，持有新公司近20%股權，仍為最大股東）影響這家新公司感到擔憂。然而，在PAFACA要求的狀況下，川普22日簽署行政命令確認了這筆交易。

