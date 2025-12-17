TikTok教學害慘韓系車廠！現代、起亞同意替美國買家免費「更新零件」，讓自家汽車不再被輕易偷走

南韓兩大車廠現代汽車（Hyundai）與起亞（Kia）17日和美國35州達成和解協議，針對過去幾年以來，因為TikTok影片所引發的一系列偷車危機，迫使車廠給出承諾、將向35州車主提供總價值超過5億美元（約新台幣157億元）的免費維修更新計畫，藉此解決數百萬輛已出廠汽車，內部缺乏適當防盜科技的問題。

《美聯社》指出，此案是由明尼蘇達州檢察長艾里森（Keith Ellison）領銜負責，他表示、現代和起亞車廠不只承諾，會免費替符合條件的車主進行維修升級，同時也答應未來在美國銷售的所有車輛，都會強制加裝引擎防盜鎖等必要裝置，至於因為車輛防盜機制不佳、導致在這場被稱為「Kia Challenge」的危機中，遭遇車輛竊盜的車主，也有機會獲得最高450萬美元（約新台幣1.41億元）賠償補貼。

一根USB線就能偷車？

這場被稱為「Kia Challenge」的危機，最早始於2021年，現在輸入關鍵字，依然能找到不少影片。當時快速崛起的TikTok平台上，開始瘋傳一系列影片，幾乎都在親手示範、假如你是一名偷車賊，會如何只靠一把螺絲起子，搭配一條USB傳輸線，就能輕易破解並偷走現代與Kia兩大品牌的舊款車輛。

廣告 廣告

這些影片透過演算法，迅速擴散並引發模仿效應，導致許多地區的竊車案呈現爆炸式增長。就以明尼蘇達州大城明尼阿波利斯市（Minneapolis）為例，從2021到2022年期間，這兩個品牌的車輛失竊率，竟然大幅飆升836%。

主導訴訟的檢察長艾里森表示，雖然問題從網路傳播開始，但韓國車廠本身也存在瑕疵和問題，根據調查發現，這兩家公司在墨西哥和加拿大銷售的車輛，均裝有「引擎防盜鎖」（Engine immobilizer），但在美國銷售的車型，卻廣泛缺乏此款配備，進而引發大量的竊盜、犯罪案，甚至造成青少年在內的人員傷亡。

這份和解協議還包含以下重點：

1. 兩車廠將替車主安裝「鋅合金防護套」（Zinc sleeve），防止竊賊破壞車輛的點火開關（Ignition cylinder）並啟動引擎。

2. 兩個品牌答應、未來在美國銷售的所有車輛，都必須配備引擎防盜鎖。

3. 車廠將支付最高450萬美元（約新台幣1.41億元）賠償金，給予那些車輛因遭竊而受損的車主。

南韓知名汽車品牌起亞，在美國車展展示自家電動車。（美聯社）

此次和解協議，涵蓋加州、紐約州、紐澤西州和賓州在內的35州。符合維修資格的車輛範圍相當廣泛，涵蓋從2011至2022年生產的車型，全美估計約有900 萬輛車受影響。

車主慘痛案例

在記者會現場，除了檢方與企業人員之外，還有多位受害者現身說法。一位男性車主無奈地分享自己令人咋舌的經歷，他的車子總共被偷過9次，而且更讓本人無奈和感到諷刺的一點是，其中7次遭竊，是發生在他接受車廠先前的軟體修復更新之後，很顯然韓國車廠的更新、絲毫無法遏止竊賊繼續下手。

更多風傳媒報導

