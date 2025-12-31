TikTok散布AI假訊息 波蘭要求歐盟調查

記者廖子杰／綜合報導

波蘭政府去年12月30日要求歐洲聯盟執行委員會，針對短影音平臺TikTok（抖音國際版）展開調查，原因是該社群平臺出現不實人工智慧（AI）生成內容，包含呼籲波蘭退出歐盟的訊息，且懷疑是由俄羅斯所散布的假訊息。

綜合外媒報導，近幾週來，TikTok出現一個帳號，發布有關一名身穿波蘭國家代表色服裝的年輕女性不斷呼籲波蘭脫離歐盟的影片，該片也因轉傳而迅速擴散；目前該帳號已被撤銷。

波蘭數位事務部副部長斯坦德爾斯基為此致函歐盟執委會，指出「這些內容對波蘭乃至歐盟公共秩序、資訊安全和民主程序構成威脅」，且認為影片內容的性質、傳播方式，以及合成影音素材的使用，都顯示TikTok未遵循作為「非常大型網路平臺」（VLOP）所承擔的義務。華沙當局發言人則直言，根據片中出現的俄語語法結構，認為內容「無疑是俄國散播的假訊息」。

廣告 廣告

歐盟執委會證實收到信函，表示早在2024年3月便向TikTok等數個知名社群平臺提出請求，要求說明應對AI相關威脅所採取的措施；同時強調根據歐盟《數位服務法》（Digital Services Act），VLOP有義務評估其服務所帶來的所有風險，包括AI在內。TikTok則回應持續與華沙保持聯繫，且已將違反規定的內容移除。

《數位服務法》規定TikTok、X、臉書等大型社群媒體平臺，必須管理並移除仇恨言論、種族歧視或排外等內容；若未遵守規範，歐盟執委會可處以最高達其全球年營收6%罰款。

因平臺出現疑似俄國散布的AI生成假訊息，波蘭要求歐盟對TikTok進行調查。（達志影像／路透社）