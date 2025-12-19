TikTok明年1月易主! 美國合資企業掌35%股權 禁令可望解除

中國大陸短影音平台「抖音」的國際版TikTok，已經跟美國簽署協議，TikTok美國版，確定要在明年1月22日易主，賣給由川普主導成立的新合資公司。美國科技龍頭企業「甲骨文」，也將負責用戶資料安全。只是過半股權，恐怕仍會掌握在TikTok母公司「字節跳動」的關係企業手上。

在這場備受矚目的交易中，新成立的「美國合資公司」將持有45%的股權，由甲骨文、銀湖資產及阿拉伯聯合大公國AI投資公司MGX共同組成。另外35%的股權屬於TikTok母公司字節跳動投資人的關聯企業，而北京字節跳動則保留近20%的股權。美國合資公司將肩負確保用戶資料安全、重新訓練演算法，以及確保內容動態不受外部勢力操縱。

在1月底交易完成前，TikTok先在美國舉辦首屆創作者頒獎典禮，TikTok創作者全球主管Kim Farrell表示，獲獎者將獲得首次在美國贏得這個獎項所帶來的肯定，並可帶走TikTok標誌的獎座。

然而，TikTok平台上的造假現象引起關注。有創作者利用假私人飛機攝影棚拍攝內容，一小時租金僅需53美元（約1600台幣），用以打造高富帥、白富美的網紅生活假象。TikTok創作者McKenzie Dudzik指出，許多網紅會租用藍寶堅尼、勞力士手錶，甚至有平台提供設計師服裝租借服務，以維持奢華生活的表象。

與此同時，TikTok在英國的大規模裁員已引起英國國會的關注，擔憂這可能對使用者安全和資料安全產生負面影響，因為隨著人工智慧技術的應用，內容審核員的工作正逐漸被取代，這一趨勢引發了對平台內容品質控制的擔憂。

