TikTok易主美企後掀言論審查疑雲! 用戶無法提及艾普斯坦、反ICE內容

短影音平台 TikTok 近期在美國爆出言論審查爭議。多名用戶反映，私訊中只要提及 Epstein（艾普斯坦）一詞，訊息即無法送出，並被系統標記為違反社群準則。事件發生時間，正好落在 TikTok 美國業務完成出售後的數日內，引發外界高度關注。

根據多方報導，TikTok 美國用戶在私訊中輸入 Epstein 時，訊息會被系統攔截，但相同情況並未出現在英國等其他地區，目前限制僅限於美國市場。TikTok 對此回應，稱問題源自資料中心斷電導致的技術故障，目前正在調查，並否認有任何針對特定人物或政治議題的審查規則。

位於美國紅木灘的甲骨文 Oracle 總部。 圖：翻攝自 維基百科

TikTok 美國業務於 23 日完成交易，新成立的美國合資公司由甲骨文（Oracle）主導的投資團持有 80.1% 股權，中國母公司 ByteDance 剩餘 19.9%。該交易是在川普政府行政命令框架下完成，目的在於切割中國控制權、避免 TikTok 遭到美國全面禁令。外界普遍認為，新買家與共和黨陣營關係密切。

除 Epstein 一詞外，近期也有美國用戶指控，涉及政治議題的內容遭到異常限制，包括明尼蘇達州抗議行動、反 ICE 相關影片，以及民主黨官方帳號的影片觀看數一度驟降至零，進一步加劇平台政治操控的質疑。

有網友諷刺地表示，「蒙面執法」的 ICE 特工與當年主張種族主義的「三 K 黨」別無二致。 圖：翻攝自 @maitian99 X 帳號

一名 X 推主「方舟子」亦在社群平台發文批評，指出川普曾多次違法延長 TikTok 出售期限，最終促成美國公司接管，卻在交接初期即出現刪除或壓制批評川普內容的情況。加州州長紐森（Gavin Newsom）對此表態，將針對相關指控展開調查。

此次爭議背景，正值美國司法部於 2025 年底陸續釋出「艾普斯坦檔案」，內容涉及包括川普在內的眾多政商名流，使相關話題高度敏感。部分輿論質疑，在此時點封鎖關鍵字，恐非單純技術問題。外界原本期待 TikTok 售予美國投資者後，能降低受中共操控的疑慮，但此次事件反而引發政治干預轉向美國內部勢力的質疑。

