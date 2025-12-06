TikTok未落地恐遭禁？ 卓榮泰：只回應不改善也不能忍

小紅書、TikTok。（圖／達志／美聯社）

內政部與刑事局4日宣布，因「小紅書」APP資安檢測不合格，且2年內涉入1706件詐騙案件，即起啟動「網際網路停止解析與限制接取」措施封鎖1年，恐影響全台300萬用戶。對此，行政院長卓榮泰5日接受資深媒體人鄭弘儀專訪時強調，小紅書完全不願落地，也不理會政府要求，因此只能暫時禁止；TikTok雖相對配合、會回應，但若不改善也不能繼續容忍。

卓榮泰表示，平台分幾個階段處理，目前Meta、LINE、Google、Threads等已在台灣落地，有落地就可以找到負責人及負責公司，若出現詐騙不實廣告，就可以要求在指定時間內下架，未處理便能處罰，其中Meta就曾被開罰，讓大家知道「台灣是玩真的」。

卓榮泰提到，其他像是蝦皮、拼多多等平台，有的是想落地，但礙於法令、中國資金等問題，會繞道第三國或用其他方式在台灣落地。

卓榮泰指出，小紅書、TikTok均未落地，其中小紅書就完全不理會政府要求，由於詐騙金額已高達2億元，且很多親子團體一直在意小紅書上的不實、不當內容，恐怕會傷害兒童、青少年身心成長，需要有些作為，但小紅書都不配合處理，只好禁止。

被問及為何是禁止1年而非2年？卓榮泰解釋，台灣是言論自由社會，若遭受小紅書詐騙、傷害，政府無法處罰當事人，只能予以阻斷，希望改變民眾瀏覽習慣並降低平台影響力。此外，卓榮泰說，小紅書是來自中國、來自言論不自由的地方，若放任不自由言論來傷害台灣的言論自由，是政府不能接受的。

至於TikTok，卓榮泰表示，TikTok雖相對配合，也會回應政府的要求，但這也不是放任，如果只是有回應但不改善的話，還是要有一致的標準，會給TikTok更長的時間觀察，但影響面還是非常大，將請相關單位特別注意，「要回應也要改善，不改善也不能容忍！」

