TikTok母公司字節跳動簽署協議 出售美國業務

TikTok 的首席執行官周受資（Shou Zi Chew）周四（12月18日）告知員工，其中國母公司字節跳動（ByteDance）已與美國及全球投資者簽署具有約束力的協議，將出售其在美國的大部分業務。

根據周受資發送的一份備忘錄，該合資企業的一半股權將由一個投資者財團持有，其中包括甲骨文（Oracle）、銀湖資本（Silver Lake）以及阿聯酋投資公司MGX。

該交易預計將於 1 月 22 日完成，此舉將結束華盛頓多年來出於國家安全考量，迫使字節跳動出售其美國業務的努力。

此協議與 9 月份公佈的一項方案一致，當時美國總統唐納德·特朗普（Donald Trump）推遲執行一項法案，該法案要求此應用程式必須被出售，否則將被禁用 。

在該備忘錄中，TikTok 表示，該交易將使「超過 1.7 億美國人能夠作為一個至關重要的全球社群的一部分，繼續探索一個充滿無限可能的世界」。

根據協議，字節跳動將保留業務的 19.9% 股份，50%將由前面提到的投資財團持有，其中甲骨文、銀湖資本和總部位於阿布扎比的 MGX 公司將各持有 15% 。備忘錄顯示，另外 30.1% 的股份將由字節跳動現有投資者的關聯公司持有。

白宮此前曾表示，由特朗普的支持者拉里·埃里森共同創立的甲骨文公司，將在此次交易中獲得 TikTok 推薦算法的許可。

這項交易歷經了長時間的延誤。2024 年 4 月，在喬·拜登總統執政期間，美國國會出於國家安全考量，通過了一項法案，要求該應用程式必須出售，否則將予以封禁。該法案原定於 2025 年 1 月 20 日生效，但被特朗普多次推遲，期間其政府致力於達成一項轉讓所有權的協議 。

特朗普在 9 月表示，他已與中國國家主席習近平通電話，並稱對方已同意此項交易。在兩位領導人於10月進行面對面會晤後，該平台的未來仍不明朗。

當 BBC 聯繫白宮尋求評論時，被告知應詢問 TikTok。甲骨文和銀湖資本拒絕發表評論。BBC 已聯繫 MGX 尋求評論。

此項交易引來了俄勒岡州民主黨參議員羅恩·懷登的批評，他表示這「對於保護美國用戶的隱私毫無作用」。根據條款，TikTok 的推薦算法將利用美國用戶數據進行重新訓練，以確保推送內容不受外部操縱。

懷登參議員說：「目前尚不清楚這是否會將 TikTok 的算法交到更安全的人手中」。他反對 2024 年的法案，並且是今年 1 月遊說延長 TikTok 最後期限的美國國會議員之一，目的是為國會爭取更多時間來減輕來自中國的威脅。

懷登參議員補充說：「特朗普正在效仿普京等獨裁者的劇本，確保所有類型的主流媒體都由他的億萬富翁朋友們控制，直到真正自由的言論無處容身」。

一些用戶也對新投資者的加入表示謹慎。小企業主蒂芙尼·錢奇在該平台擁有超過 30 萬名粉絲和近 400 萬個讚，她表示希望新加入的投資者能為像她這樣的創業者維持相同的用戶體驗。

「我希望小企業主的權益能得到保護，」錢奇說。

TikTok 表示，在美國有超過 700 萬家小企業在該平台上推廣其產品和服務。她說：「對於我們是否為那些小企業保住了這個應用，我持保留意見」。

錢奇表示，她選擇 TikTok 來推廣自己的業務，因為該平台提供的利潤分成條款比 Meta 等競爭對手更為優惠。在過去一年裡，錢奇女士一直積極在華盛頓和 TikTok 上組織旨在拯救該應用程式的抗議活動。