TikTok熱議「成為中國人」：網民視為反抗西方霸權，官方下場背書
晨起第一件事喝熱水、居家穿棉拖鞋、熬制蘋果銀耳湯……這些在華人、華裔中常見的行為逐漸開始風靡TikTok和Instagram，來自不同國家的年輕人開始效仿，戲稱自己正在「成為中國人」。
這個流行趨勢始於近一兩個月，在TikTok上，坐擁70多萬粉絲的博主「SherryXiiRui」率先開始這個潮流，她在多段影片裡持續重復「從明天起，你要變成中國人了」、以及來自電影《搏擊俱樂部》裡的一句台詞「你遇見我的時候，正是我人生中非常中國化的時期」，配合燒熱水飲用等長久被戲稱為「東方玄學」的操作——在這個系列裡，她一人即貢獻了20多條影片，逐個介紹中國人的養生智慧和玄學道理，每一條都獲得了一百萬以上瀏覽量，並成功帶火了這個標簽：「成為中國人」。
博主「SherryXiiRui」在自己發布的影片裡常用的這兩句魔法式的語句也開始走紅，來自美國的白人和身在歐洲的黑人都開始發布自己打八段錦、煮蘋果水的影片，嘗試在這個沒有明確裁判的競賽裡力爭上游。
喜劇演員、脫口秀演員歐陽萬成也加入這個潮流，著唐裝樣式的外套稱大家也見識到了他「很中國化的一個時期」，因為自己使用針灸且飲茶。
這個熱潮在TikTok上快速吸引到2000多萬瀏覽，數萬人參與，並逐漸蔓延到其它平台上成為一個現象。
「雖然我聽到一些中國創作者對這股潮流褒貶不一，但我認為這終究是一個好事。作為一個華人，多年來我飽受網絡反華情緒困擾，主流輿論話語體系裡對於中國的敘事出現變化，說實話我覺得耳目一新，」Z世代網絡博主「Claire」（克萊爾）這樣告訴BBC中文，此前，她在個人帳號上發布關於「變成中國人」潮流的反思多條，在Instagram上即有51萬瀏覽量。
「我並不是想要爭取一些所謂白人的認同，我覺得這場玩梗式的潮流能很好消解美國的敘事霸權，能推動本來對於政治毫不關心的年輕人進行自我政治信仰審視。」
輿論風向的變化
博主「Andy」（安迪）來自意大利，曾在中國交換學習一年，今年28歲的他也有積極參與這個熱潮。
安迪告訴BBC中文，2018年夏天，他剛決定前往中國交換學習時，他身邊朋友很多朋友對此表示不理解，認為他前往中國等於他「支持共產黨」、是「狂熱的毛澤東粉絲」，並對他的安全表示擔憂。安迪說自己也曾抱著進入中國就意味著要學習「共產主義思想」的預期入境中國。
「我覺得就像每一個進入中國的外國人一樣，因為我喜歡攝影，我很喜歡在中國拍攝辛苦的勞工、地攤市場上的毛澤東畫像、紅色五角星，我得說我覺得我趕在『成為中國人』這個潮流走紅之前就在學習『成為中國人』，」安迪這樣告訴BBC中文，打趣稱在他回國後，很多朋友都問他是否有成為「黨員」、打算作為「間諜」效忠北京。
回到意大利之後，安迪把「蛋炒飯」作為一項重要技能引進介紹給身邊的朋友，認為「把早餐的面包替換成這個能對自己稍微好點」。
克萊爾是華裔加拿大人，在她此前的人生裡，除了幾次旅行之外，她僅在去年夏天在中國待了一個月，又前往台灣居住了兩個月。
她直言，成長在一個華人佔多數的地區，對華人華裔的仇視心態比較少見，很少直接感受到仇華情緒，但她和同儕常在網路上看到仇華言論被正常化。比如，同為亞洲國家的韓國和日本文化受到追捧，但提起中國，她會立刻遭遇異樣的眼光。
「當我提醒網友，他們最愛的『韓國史妝容』其實源自抖音，而『炸醬面』是起源自中國的變種時，網友會立刻開始懷疑除了廉價商品之外，中國真的有能力生產其它東西嗎，」克萊爾這樣說。
她把這些經歷都稱為「荒誕可笑」，但同時意識到正是這些看起來很日常輕松的議題構成了亞裔美國人、亞裔加拿大人的敘事核心。此前，《尚氣》（Shang-Chi）主演劉思慕即因對珍珠奶茶的文化挪用遭議論。
根據克萊爾的觀察，2025年1月的TikTok禁令成了國際網路上關於中國討論輿論風向的轉折點。
由於TikTok當時正面臨在美國全面封禁的威脅，數百萬用戶失去了他們的聚集地，為了維系正常社交需求，大量美國人轉向小紅書。在中文互聯網上，這個遷徙被稱為「洋抖難民」。「洋」意為海外，「抖」是抖音的簡稱。
作為中國最大社交平台之一，「小紅書」一直以「接地氣」和「生活化」出名，同時受到企業文化影響，和其他社交平台相比，小紅書更強調社區感的營造與維護，這使得短時間內、海外用戶對於中國的了解快速加強。
安迪對此深有感觸。他說，自從他2019年回到意大利以來，他從未感到「去過中國」這件事如此值得一提。
「我跟朋友們講我如何吃路邊攤，如何網購、下單外賣，和以前嘲笑我是個毛澤東支持者不同，我第一次在他們眼裡看到了平視這個國家而產生的崇拜，」安迪這樣說。
「就算沒有小紅書，這幾年西方國家並沒有維持體面的國際游戲規則，大家開始對這種虛偽的政治宣傳口徑感到不信任，尤其是愛潑斯坦檔案解碼之後，大家開始意識到原來中國不是一個『那麼差』的地方，甚至可能有可取之處。」
近年來，由於加沙戰爭所涉及的反猶主義和非人道行為、特朗普入主白宮以來在關稅和俄烏戰爭立場上的反復、對加拿大和格林蘭島的威脅、對委內瑞拉政府的直接干預、美國移民及海關執法局（ICE）部門在美國境內引起的多種騷動，以及近期逐漸解碼的愛潑斯坦檔案，西方輿論場上在經歷一場對地緣政治討論口徑的洗牌，民眾反思各個國家的所作所為，對既往形式提出質疑。
安迪笑稱，他最直接的感受就是，2019年他回國的時候，他曾嘗試把「蛋炒飯」推廣給朋友去吃，當時大家興致缺缺，只是覺得獵奇。而最近，他靠蛋炒飯技術一舉成為朋友中的核心角色。「社交地位都顯著高了」。
克萊爾亦有感觸，她覺得從小紅書熱到今天的「成為中國人」熱潮，這個輿論風口轉變和人們對於西方機構合法性的日益失望直接關聯。
在她的經驗裡，只要社交媒體上出現「中國」，隨之而來的就是鋪天蓋地的「中共宣傳」、「冰淇淋」（Bing chilling，西方網絡上嘲諷中國人或長相看起來像中國人的亞洲人的梗，帶有貶損意味）之類的笑話。但是近年來，美國人逐漸意識到他們長久以來被灌輸的「自由」和「民主」思想本身亦遭到執政政府違憲行為的沖擊。
「我覺得這種『奶茶式自由主義』最終會讓人們忽略對更大權力體系的解構和瓦解，轉而關注那些膚淺的進步標志。話雖如此，我發現很難在此間保持一種平衡：如何不去輕視這種文化上的『恐華症』的影響，同時承認它並非我們作為亞裔移民所遭受壓迫的全部，」克萊爾對BBC中文這樣表示。
官方下場
潮流走紅之後，中國官方也開始熱烈回應，中國官媒新華社和《人民日報》亦陸續跟蹤發文，稱這是中國軟實力增強的象征。
中國外交部發言人林劍在2月6日的記者發布會上更是直接提出：「很高興看到越來越多的外國朋友有意願、有機會感受中國的發展變化，體驗中國百姓的煙火日常」。
林劍介紹稱，2025年，外國人出入境人次超過8200萬，同比上升26.4%，其中免簽入境人次同比上升接近50%。
「春節是中國文化的超級IP，馬年春節即將來臨。數據顯示，最近兩周外國游客春節來華機票預訂量同比增長超過400%。我們熱忱歡迎外國朋友來中國過春節，體驗熱情友好，感受溫暖喜慶。」林劍說。
在官方助力下，關於這個潮流的中國民間討論聲量也逐漸提高。
「雖然有人覺得這可能只是曇花一現的網絡潮流，但我傾向於思考這個網絡文化背後所代表的更為廣泛的社會問題。Z世代確實更擅長把一切都變成玩笑，無論如何，這就是一種人們表達對美國現狀不滿的一種方式，」克萊爾這樣說。
