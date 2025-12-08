TikTok熱議「鳥兒理論」 判斷伴侶是否在乎你
洛杉磯KTLA5報導，在充斥「史瑞克式分手」、「攀枝跳躍」等網路約會理論的時代，近日在TikTok上暴紅的「鳥兒理論」（Bird Theory），因實用而受到關注。這項測試被視為「簡單判斷伴侶是否真正在乎你」的方法，源自婚姻研究權威戈特曼博士夫婦（John and Julie Gottman） 的關係理論。
所謂鳥兒理論，是指向伴侶分享一件小事，例如：「我今天看到一隻很特別的鳥」，或邀請對方一起看窗外的鳥。如果對方展現興趣、回應積極，代表他願意接住你想交流的「情感出價」（bid for connection）。但若反應冷淡、不耐或敷衍，理論上則被視為不太好的信號。
戈特曼博士多年研究指出，感情中充滿伴侶向彼此「尋求連結」的小線索，可能是一句話、一個眼神，或對日常瑣事的嘆息。關鍵在於另一方是否「轉向」這個出價，包括詢問細節、給予協助或表達支持。若長期忽視這些出價，會侵蝕親密度，甚至影響關係穩定性。
不過，婚戀專家西蒙（Devyn Simone）指出，TikTok上流行的版本過於簡化，使用者也可能「錯怪」伴侶。例如，你平時對鳥沒興趣，某天突然談論鳥，伴侶感到困惑並非沒心。若換成你真正熱衷的事物，像某張稀有球卡、可愛狗狗或你蒐集的古幣對方仍無動於衷，這才可能值得注意。
西蒙強調，一段健康關係，雙方不必都對彼此的興趣「完全投入」，但至少應願意給予回應與參與，而不是在你分享時打斷或冷處理。所謂「積極回應」也不只是言語，行動支持同樣重要，例如記得你喜歡的鞋款，或把街頭看到的特殊鳥類拍照給你看。
這些看似微小的互動，其實是關係的基石。若伴侶長期忽視你的小興奮、小發現，你可能會逐漸停止分享，最終形成情感斷層。
當然，伴侶偶爾沒注意你的鳥兒故事，不必立刻判定關係亮紅燈。西蒙建議，應先說明「這件事為何對你重要」。若對方在你明確表達後仍選擇忽視，那才可能是值得關切的警訊。
她表示，如何處理取決於關係深度。若交往不久，或許可以果斷結束；但若已是多年伴侶，則可用「三明治溝通法」，先肯定、再提出擔憂、最後以正向語句收尾，增加對方理解的機會。
西蒙指出：「最重要的是清楚表達需求，因為並不是每個人都用同樣的方式解讀世界。」真正健康的關係是雙方願意為彼此的情緒與興趣留出空間，而鳥兒理論不過是提醒我們，關心對方往往從最微小的事情開始。
